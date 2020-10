Nelu Tataru, intrebat daca vrea sa ramana ministru dupa alegeri: "Mi-as dori sa continui reforma pe care consider ca am inceput-o"

Nelu Tataru a fost intrebat, luni seara, la B 1 TV, daca doreste sa continue ca ministru al Sanatatii si dupa alegerile din decembrie si a afirmat: "Noi avem de facut o reforma in sistemul asta medical si cred ca anii urmatori si, daca ma intrebati pe mine, primul an, trebuie facuta aceasta reforma. Avem patru ani de zile fara niciun tip de alegeri... (...) Vom avea niste alegeri, vom vedea niste rezultate. Personal, mi-as dori sa continui o reforma pe care consider ca am inceput sa o facem inca de pe timpul acestei pandemii".El a precizat ca, desi "a venit politica peste noi", va ramane "acel profesionist" cat timp va detine functia de ministru al Sanatatii.In ceea ce priveste organizarea alegerilor, ministrul Sanatatii afirma ca nu momentul votului este unul care ridica probleme, ci ceea ce se intampla inainte si dupa ziua alegerilor."La fel ca si momentul scolii, momentul votului, efectiv al votului este unul dintre cele mai securizate. Ce facem pana la vot, ce facem dupa vot si cum sarbatorim seara, intr-adevar, sunt momente destul de importante. Aici ar trebuie sa gestionam altfel lucrurile. Faptul ca avem o componenta de sase saptamani, cat mai avem, politica, suprapusa peste o pandemie cu tot felul de idei, cu tot felul de curente, cu tot felul de instigari, ne face sa intelegem ca momentul politic trebuie sa fie atunci cand este pentru a termina acest moment", a mai afirmat Tataru.Alegerile parlamentare sunt programate in 6 decembrie. Nelu Tataru candideaza pentru Camera Deputatilor, fiind primul pe lista PNL Vaslui.