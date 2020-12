Nelu Tataru: Corpul de control face o evaluare la Spitalul Judetean Resita. Sper ca managerul sa fie schimbat

"Ne-am sesizat, am si trimis Inspectia Sanitara de Stat, a facut evaluarile, s-au dat si amenzi. Acolo este o neacordare de asistenta medicala, dincolo de conditiile improprii. Chiar si ieri si astazi acolo am trimis si Corpul de Control al ministrului, care va face o evaluare. Avem acolo discutii despre o acreditare a Autoritatii Nationale de Management si Calitate in Sanatate pentru o unitate medicala care nu prezinta nicio conditie pentru desfasurarea activitatii medicale. Am repetat de multe ori, avem un management defectuos in foarte multe unitati medicale, reforma in sanatate trebuie sa aduca o coordonare a activitatii medicale la Ministerul Sanatatii', a declarat Nelu Tataru vineri seara, intr-o emisiune la Antena 3.Ministrul a adaugat ca a avut o discutie cu presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin privind demiterea managerului spitalului."Am avut o discutie, a venit propunerea si din partea lui si din partea noastra pentru demiterea doamnei manager. (...) Eu sper ca acel manager sa fie schimbat", a spus Tataru.Referitor la persoanele din imagini care par neingrijite, ministrul a afirmat: "Erau pacienti infectati COVID-19, din ce am putut vedea, niste pacienti neglijati, ceea ce nu trebuie sa existe intr-un sistem medical".El a precizat ca pacientii nu erau cu afectiuni psihice.Citeste si: Spitalul "Matei Bals" a ramas fara caldura si apa calda. Informatia, aparuta pe Facebook: "Sunt oameni grav bolnavi, conectati la oxigen, care n-au voie sa stea in frig"