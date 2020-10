Nelu Tataru: "Starea de alerta se prelungeste cu 30 de zile"

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , a declarat ca s-a decis prelungirea starii de alerta cu 30 de zile.Arafat, despre masurile care vor fi luate:- Portul mastii - obligatoriu in zonele aglomerate unde incidenta este sub 3 la mie;- Cand incidenta depaseste 3 la mie purtarea mastii e obligatorie in toate spatiile deschise;- Acolo unde este incidenta sub 3 la mie restaurantele pot relua activitatea.- Evenimentele private - nunti, botezuri, aniversari - in spatiile inchise si deschise sunt interzise pe plan national- Tot personalul din centre rezidentiale se va testa 1 data pe saptamana- Pentru hoteluri, la peste 3 la mie, vor putea servi numai persoanele care sunt cazate in hotelTataru:- Tin sa mentionez trendul ascendent pe care ne aflam- Cresterea de cazuri noi duce si la restrictii. Depinde doar de noi sa nu avem o crestere exponentiala, cu cresteri in ATI si la UPU- Vom avea si modificari de adaptare a tratarii cazurilor simptomatice, asimtomatice si pacienti cu comorbiditati- Tine doar de noi sa gestionam aceasta pendemieDespre evenimentele private - Arafat:- E o decizie pe plan national- E foarte greu sa se respecte regulile la aceste evenimente in general. Aici nu vorbim de sali de curs. S-a dovedit ca nu se respecta regulile intotdeauna, devin locuri unde se raspandeste virusul- Daca situatia se imbunatateste, dar la acest moment aceasta este decizia CNSU. Este vorba despre evenimentele private in afara lacasurilor de cult- Botezul de la biserica nu e inclus aici- Evenimentele private - nunti, botezuri, aniversari, mese festive - in spatii deschise si inchise sunt interzise pe plan national in urmatoarea perioada pana vom observa o scadere a numarului cazurilorIn ceea ce priveste campania electorala, evenimentele sunt permise in spatii interioare cu participarea a maximum 20 de persoane, iar in exterior numarul participantilor se reduce la cel mult 50 de persoane."Tot personalul care lucreaza in centrele de persoane in varsta, persoane cu dizabilitati, pentru protejarea persoanelor respective tot personalul care lucreaza acolo se va testa o data pe satpamana prin grija DSP. La acest moment programul nu mai e de 14 zile si atunci e normal ca testarea sa fie frecventa", a mai spus Raed Arafat