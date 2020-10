Nelu Tataru: Sustinem ca personalul din spitale sa fie renumerat dupa aceeasi grila de salarizare si anul viitor

"Dorim sa facem ordine in sistem si sa avem o echitate a salariilor pentru toate categoriile de personal. Sustinem ca anul viitor intregul personal din spitalele publice sa fie remunerat dupa aceeasi grila de salarizare. Am finalizat studiul de impact pentru repararea acestei nedreptati, pe care il inaintam catre institutiile abilitate", a declarat Nelu Tataru, ministrul Sanatatii, citat intr-un comunicat de presa.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si secretarul de stat Dragos Garofil au avut, joi, o discutie cu reprezentantii Uniunii Nationale a Sindicatelor TESA din Sanatate.Potrivit sursei citate, ministrul a mentionat reprezentantilor sindicalistilor care reprezinta personalul tehnic, administrativ si economic din sistemul sanitar ca intelege nemultumirile privind inechitatile produse de legea salarizarii unice adoptata in anul 2017 si a asigurat ca echipa Ministerului Sanatatii sustine asigurarea echilibrarii in sistemului sanitar."Reprezentantii Guvernului Romaniei au subliniat faptul ca dialogul social reprezinta o prioritate pentru echipa MS", se mai arata in comunicat.