Neregulile de la Spitalul Universitar din Capitala ajung la DLAF: conflicte de interese, incompatibilitati si bani care nu se regasesc in rapoartele oficiale

Principalele constatari din raport

1. Fostul manager al spitalului nu a organizat concursuri pentru toate posturile desef de sectie.2. Au fost constatate o serie de posibile stari de incompatibilitate si conflicte de interese, in care s-ar afla mai multe persoane din conducerea spitalului (manager, sefi de sectii), in special legate de detinerea unei functii de conducere si prestarea unor activitati in cadrul unei clinici private.3. S-a constatat incalcarea, de catre conducerea spitalului, a normelor legale cu privire la initierea, incheierea, derularea contractelor precum si nerespectarea prevederilor legale in ceea ce priveste operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor publice.4. Sumele reprezentand excedent din anul precedent, nu se regasesc in rapoartele oficiale de executie bugetara, aferente lunilor ianuarie, februarie, martie.Corpul de control anunta ca raportul va fi trimis mai departe catre Ministerul Sanatatii, Agentia Nationala pentru Integritate, Ministerul Finantelor Publice, Curtea de Conturi a Romaniei si Departamentul pentru Lupta Antifrauda.Spitalul Universitar a fost condus de Adriana Lica, iubita a medicului Sorin Oprescu , fost primar si director al Spitalului Universitar Bucuresti, care a fost arestat preventive pentru fapte de coruptie in octombrie 2015.. Conducerea Ministerului Sanatatii a decis incetarea contractului Adrianei Lica in aprilie 2020, cand era deja suspendata din functie. Potrivit unei informari a MS, decizia a fost luata la propunerea Consiliului de administratie al SUUB formulata in baza referatelor de control ale Directiei Control si Integritate din cadrul ministerului din 21 martie si 21 aprilie.