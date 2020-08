Nestle lanseaza o alternativa vegana la ton

Renumit pentru supele sale Maggi, grupul Nestle a investit in produse alimentare pe baza de plante in ideea de a-i atrage pe consumatorii care doresc sa manance mai putina carne.Noua alternativa la ton, produs pe baza unor proteine din mazare si gluten de grau, va fi vanduta in borcane de sticla, in prima faza in supermarketurile din Elvetia, sub marca "Garden Gourmet", incepand de finele lunii august. Nestle sustine ca acest ton vegan poate fi utilizat in salate, sandviciuri si pizza. Compania a adaugat ca in unele magazine vor fi vandute si sandviciuri gata preparate cu noul ton vegetal.Dezvoltat timp de noua luni la laboratoarele Nestle din Elvetia, acest ton vegan este primul produs marin pe baza de plante care va ajunge pe rafturile magazinelor. In prezent sunt deja disponibile burgeri, carne tocata, carnati si aripioare de pui, toate pe baza de soia.Anul trecut Nestle a vandut alternative pe baza de plante la produsele din carne in valoare de aproximativ 200 milioane franci elvetieni.