Organizatorii anunta ca festivalul Neversea se va desfasura in iulie 2021, dupa ce primarul Constantei a spus ca va fi in septembrie

"A patra editie a festivalului va avea loc in perioada 8 - 11 iulie 2021. (...) In cele 4 zile petrecute pe plaja Neversea, noptile se transformau in zile cu rasarituri lungi si frumoase pentru sute de mii de fani ai celui mai mare festival de la Marea Neagra. In acest an, pentru prima data, fanii din intreaga lume au avut ocazia sa aleaga data editiei festivalului de anul viitor. Acestia au putut vota pe neversea.com data la care isi doresc sa aiba loc festivalul in 2021", reiese dintr-un comunicat de presa transmis de organizatorii festivalului.Conform acestora, editia din 2021 va fi organizata in cele mai bune si sigure conditii, pe plaja din Constanta."Organizatorii Neversea si alti organizatori de evenimente din Romania s-au reunit inca din luna septembrie cu reprezentantii Guvernului intr-un grup de lucru menit sa identifice toate masurile necesare pentru organizarea evenimentelor mari in 2021, in cele mai sigure conditii", se mentioneaza in comunicat.Directorul de comunicare al Neversea, Edy Chereji, a spus ca organizatorii sunt optimisti ca vara anului 2021 ne va gasi mult mai aproape de normalitatea asteptata."Suntem increzatori ca 2021 va fi anul in care vom dansa pe plaja Neversea din Constanta. (...) Suntem increzatori ca vara anului 2021 ne va gasi intr-o cu totul alta etapa, mult mai aproape de normalitatea pe care o asteapta intreaga lume. Suntem optimisti ca in vara 2021 ne vom revedea pe plaja Neversea de unde se vad cele mai frumoase rasarituri", a declarat Chereji.Organizatorii festivalului Neversea au avut o prima intalnire cu noua conducere a Primariei Constanta si, potrivit acestora, exista de ambele parti dorinta de a dezvolta parteneriatul dintre organizatorii celor mai mari evenimente din Romania si administratia locala de la malul Marii Negre."Organizatorii festivalului Neversea isi propun sa sustina strategia Primariei Constanta de a extinde perioada estivala si de a-i face pe turisti sa vina pe litoral cat mai devreme, adica din luna mai si sa plece cat mai tarziu, adica la finele lunii septembrie. Implicarea Neversea in realizarea acestui lucru va fi posibila prin proiectele derulate la Constanta, incepand cu festivalul, plaja Neversea, dar si alte proiecte pe care organizatorii le vor dezvolta in zona", a precizat Chereji.Primarul Constantei, Vergil Chitac , a declarat ca municipalitatea este pregatita sa acorde sprijinul necesar pentru organizarea celei mai mari manifestari muzicale de la malul marii."Suntem pregatiti sa sprijinim organizatorii cu tot ce e nevoie pentru organizarea celui mai mare festival de la malul marii. Avem nevoie de astfel de evenimente prin care Constanta sa devina centrul de atractie, dar nu doar in plin sezon estival. De aceea, impreuna cu organizatorii festivalului Neversea am stabilit sa conturam o strategie de promovare a orasului, inclusiv pentru luna septembrie, pentru a prelungi sezonul estival si pentru a arata cat de frumoase sunt orasul si litoralul constantean si in marginile de sezon", a afirmat Chitac, citat in comunicat.Peste 90% dintre posesorii de abonamente si bilete pentru editia din 2020 si le-au transformat in varianta ANYTIME Pass, care le asigura accesul, la alegere, la una dintre urmatoarele trei editii Neversea."Cei care nu au achizitionat inca intrarea pe Insula Visurilor sunt asteptati sa se inregistreze incepand de astazi pe neversea.com pentru a afla primii ultimele noutati despre editia cu numarul IV, inclusiv momentul cand va fi pusa in vanzare o noua serie de bilete si abonamente si vor fi anuntati primii artisti", au informat organizatorii.Primarul Constantei, Vergil Chitac, a declarat vineri, 4 decembrie, ca "plecand de la ideea ca situatia pandemica va fi una buna vara viitoare", festivalul Neversea se va organiza in 2021, dar nu in luna iulie ca in anii trecuti, ci probabil in, intentionandu-se extinderea perioadei turistice.