Nicolae Robu: Exercitarea titlului de Timisoara Capitala Culturala Europeana se amana

Comisia Europeana a propus, recent, amanarea Capitalei Culturale pentru anul 2022 sau chiar 2023, cand a ramas un loc liber in urma retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana. O decizie ferma, legata de amanare, ar urma sa fie luata la nivelul Ministerului Culturii.Edilul a precizat intr-un comunicat ca "Astazi, 10.06.2020, a avut loc sedinta Consiliului Director al Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana 2021. Subsemnatul, ca Primar al orasului capitala culturala, ordonator de credite al de departe principalului finantator si ca Presedinte de onoare al asociatiei, am inceput prin a sublinia ca asociatia a ajuns la o imagine foarte negativa, la o lipsa de incredere majora in comunitate si ca este obligatoriu sa luam masuri ferme pentru ca lucrurile sa fie corectate. De asemenea, am enuntat ca asociatia trebuie sa fie mai deschisa spre actantii culturali ai orasului, in toata diversitatea lor, capacitandu-i in proiectele sale culturale, cu respectarea, evident, a dosarului de candidatura. Am mai mentionat ca daca si dupa aplicarea deciziilor de astazi lucrurile vor merge tot ca pana acum, atunci vom trece la masuri radicale, inspirandu-ne, daca vom considera ca ni se potriveste si din experienta altor orase care au trecut prin ce trecem noi".Asociatia Timisoara 2021 se confrunta cu o imagine negativa, astfel ca Nicolae Robu a venit cu precizari in urma sedintei Comitetului Director."Principalele concluzii au fost urmatoarele: Asociatia va trebui sa-si creasca transparenta, postand pe site-ul propriu, din proprie initiativa, dar si la cerere, toate informatiile de interes public, calificate ca atare chiar intr-un sens largit in raport cu cel dat de lege; Asociatia va trebui sa fie deschisa spre primirea de noi membri, desigur, in conditiile stabilite prin statut; Asociatia va trebui sa rezolve urgent, procedand, desigur, in limitele legii, problema retribuirii angajatilor si colaboratorilor asumati; Asociatia va trebui sa se restructureze radical, prin modificari ale statutului care sa separe clar prerogativele si responsabilitatile Consiliului Director, inclusiv ale Presedintelui, de prerogativele si responsabilitatile componentei executive, inclusiv ale Directorului Executiv", a mai scris Nicolae Robu.Amanarea exercitarii titlului de capitala culturala europeana, dar si de primirea a noi membri au fost subiecte puse in discutie la intalnirea avuta."Se agreeaza, in contextul pandemiei COVID -19, amanarea exercitarii titlului de capitala culturala europeana fie pentru 2022, fie pentru 2023, la decizia Comisiei Europene, care are de rezolvat problema celor doua capitale culturale 2020 care n-au putut pana in prezent sa-si implementeze programele culturale din cauza pandemiei; S-a avizat pozitiv primirea in asociatie a doi noi membri: institutia Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis si persoana fizica Enrico Cannata, urmand sa se supuna la vot primirea efectiva in proxima sedinta AGA; S-a stabilit o noua sedinta a Consiliului Director pentru data de 17.06.2020, avand ca obiectiv principal aprobarea propunerii de nou statut ce va fi elaborata de specialisti si o sedinta AGA pentru validarea noului statut aprobat de Consiliul Director", a mai scris Nicolae Robu.Asociatia TM 2021 a fost criticata de mai multi angajati care au anuntat ca nu au fost remunerati pe perioada starii de urgenta provocata de pandemiE, desi ei au lucrat la anumite proiecte.O decizie in privinta amanarii ar urma sa fie luata si la nivelul Ministerului Culturii, deoarece programul Timisoara Capitala Culturala Europeana este un proiect de tara, finantat din bani publici. De asemenea, edilul a mai precizat ca o urmatoare sedinta a Consiliului Director va avea loc pe 17 iunie, avand ca obiectiv principal aprobarea propunerii de nou statut ce va fi elaborata de specialisti si o sedinta AGA pentru validarea noului statut aprobat de Consiliul Director.