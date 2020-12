VIDEO INTERVIU Cum "s-a blocat roata" laserului de la Magurele. "Avem mentalitatea batului: sa oprim totul, doar pentru satisfactia ca putem"

O demitere fara motivatie

Fara sprijin politic in problema excluderii Romaniei din ERIC

Zamfir: Ar fi niste experimente ale caror rezultate s-ar transforma in niste beneficii enorme pentru societate

Finantarea necesara: 130 de milioane de euro

Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics (ELI-NP), cunoscut publicului ca, face parte din proiectul de cercetare paneuropean in domeniul laserelor de foarte mare intensitate Extreme Light Infrastructure (ELI), derulat in Romania, Cehia si Ungaria. Institutul de Fizica Nucleara implementeaza in Romania proiectul laserului de la Magurele.Valoarea totala a proiectului este de 310 milioane de euro. In prima faza (2007-2013), proiectul a beneficiat de 136,4 milioane de euro. In actuala perioada (2014-2020), proiectul de la Magurele a atras 174,5 milioane de euro. Comisia Europeana a aprobat cea de-a doua faza a proiectului ELI-NP in luna februarie 2016. Peste 140 milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala au fost alocati continuarii lucrarilor incepute in 2013.Cea de-a doua etapa a proiectului ELI-NP, de la Magurele, a fost cofinantata prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020 si a presupus finalizarea lucrarilor de constructie, achizitionarea si instalarea echipamentelor necesare pentru cercetare stiintifica, cum ar fi un sistem laser de mare putere sau un sistem de raze Gamma. La Magurele, contractul cu italienii de la EuroGammaS a fost reziliat si s-a incheiat unul nou, cu americanii de la Lyncean Technologies.Pe 12 martie 2019 a avut loc o premiera mondiala, cand laserul de la Magurele a atins cea mai mare putere din lume,, ceea ce reprezinta de 1.000 de ori capacitatea intregii retele de electricitate de pe glob.In mai 2020, Ungaria si Cehia, alaturi de care Romania a primit in 2012 finantare din partea Comisiei Europene pentru a demara proiectul ELI, au depus la Bruxelles proiectul formarii unui(ERIC). Romania a fost, insa, exclusa din proiect.Nicolae Zamfir este directorul proiectului ELI-NP inca de la lansarea acestuia. Zamfir s-a intors in Romania in 2004, de la Yale University, Statele Unite, unde a fost profesor si cercetator in cadrul Wright Nuclear Structure Laboratory din 1997 pana 2004. Zamfir a condus institutul timp de 16 ani, incepand din 2004 pana cand ministrul Monica Anisie i-a trimis o scrisoare prin care anuntasa.Zamfir, in varsta de 68 de ani, face obiectul unei plangeri din partea sindicatului roman al oamenilor de stiinta, care sustine ca acesta depasise varsta de pensionare de 65 de ani in momentul in care a fost numit.Fostul director spune ca acuzatia este neintemeiata intrucat a trecut procesul de selectie pentru locul de munca cand avea inca sub 65 de ani si ca plangerea a fost depusa de membri ai personalului care doresc sa se razbune pe el.In cadrul interviului acordat Ziare.com, Nicolae Zamfir vorbeste despre procesul demiterii sale, aflat pe rol la Tribunalul Bucuresti si despre motivele care ar fi putut duce la aceasta decizie luata de ministrul Educatiei, Monica Anisie. In plus, Zamfir prezinta si experimentele care s-ar putea desfasura la Magurele si modul in care ar putea beneficia Romania.Am intrebat, dar nu mi s-au dat motive, a fost un act al Ministerului Educatiei care a trebuit sa fie respectat, pentru ca suntem in subordonarea lor. Nu mi s-au dat motivele, m-am adresat justitiei, a fost pronuntata hotararea acelui ordin si urmeaza actiunea in anulare a ordinului. Ne-am adresat Tribunalului Bucuresti si urmeaza sa fie programata judecata de fond. Deocamdata, Tribunalul Bucuresti a hotarat ca ordinul se suspenda.Din cate am inteles de la avocati si de la Tribunal, hotararea judecatoreasca este executorie imediat si in momentul in care se judeca de fond, daca se constata ca ordinul a fost in regula, va trebui sa parasesc functia, iar daca se constata ca ordinul a fost ilegal si nu sunt motive bine justificate, va fi anulat. Deocamdata, hotararea tribunalului prevede suspendarea ordinului de revocare.Sunt cercetator stiintific de grad 1 si sunt directorul proiectului de constructie a centrului ELI-NP.Functia de director general al institutului, care este esentiala, dupa parerea mea, ca proiectul sa fie condus de directorul general al institutului. De fapt, unul dintre motivele pentru care atat decizia politica de la noi, cat si decizia Comisiei Europene de a se atribui acest proiect Romaniei, a fost asigurarea faptului ca proiectul va fi implementat de o institutie care are suficiente resurse in toate felurile, inclusiv logistice, pentru a construi un centru de o asemenea anvergura.In ultimul an s-au intamplat multe lucruri. As incepe cu cateva probleme care au aparut in interiorul Institutului de Fizica. Anul trecut, Curtea de Conturi a analizat activitatea institutului in ultimii trei ani si au constatat ca toti banii publici au fost gestionati conform legii, nu s-au gasit probleme economice sau financiare. La un buget de peste trei sferturi de miliard de lei, va dati seama ca neregulile care s-au constatat au fost foarte mici.In cursul acestui audit, am detectat cateva lucruri care nu erau conforme cu organizarea institutului. Conform codului muncii, am instituit comisii de analiza, care si-au prezentat raportul la inceput anului acesta, in care erau indicate cateva persoane care nu si-ar fi facut datoria pe deplin: sefii si economistii a doua departamente. Am fost nevoit sa iau masuri. Am constituit comisii de cercetare disciplinara asupra acelor persoane. In final, in aprilie-mai, comisiile mi-au facut recomandari, iar in baza acestora, am dat sanctiuni disciplinare. In toata aceasta perioada, cativa dintre salariatii institutului au pornit o campanie de denigrare si au ajuns si la mass-media si la conducerea Ministerului Educatiei si Cercetarii.Din pacate, doamna ministru nu a intervenit in sensul de a avea loc o discutie si sa se vada unde este greseala. Institutul este complex si atmosfera poate sa degenereze. De data asta, atmosfera a degenerat in atacuri la persoana si la adresa proiectului ELI. Acesti sase colegi de-ai mei au inceput sa faca aprecieri injuste fara sa cunoasca amanunte, desi au avut posibilitatea. Acesta ar fi putut fi unul dintre argumentele in mana doamnei ministru pentru a emite ordinul de demitere.Al doilea element este unul extern. In luna mai, ne-am trezit ca partenerii nostri europeni ne-au ignorat si au trecut la o actiune care consideram ca este ilegala si nu este corecta.In cazul acuzatiilor ca as ocupa functia ilegal, chiar daca ar fi asa, nu sunt eu autorul acestei ilegalitati, sunt doar beneficiarul. In 2016, in februarie, terminasem vechiul mandat . A fost scos postul la concurs. Am participat la concurs, l-am luat si conform reglementarilor din acea perioada si a contractului, termenul a fost de patru ani, cu posibilitate de prelungire cu inca, cel mult, patru ani, cu conditia ca indicatorii de performanta ai institutului sa se inscrie in termenii contractului de mandat. In februarie 2020, expirand termenul de patru ani, am fost intrebat de catre secretarul de stat daca doresc sa continui, am spus ca as vrea sa continui pana cand se termina proiectul ELI-NP. Este atat de importanta legatura intre director de institutie si director al ELI-NP, pentru ca toate deciziile din acest proiect de constructie privesc entitatea legala. Angajari, contracte , totul, este semnat de directorul institutului. Toate relatiile in exterior sunt duse de directorul general al institutului.Ministrul Educatiei a emis un ordin de prelungire pana in decembrie 2023, care intra in termenul prevazut in legislatie. In toamna lui 2016 a aparut, insa, o noua reglementare, in care se limiteaza varsta directorilor generali al 65 de ani. Eu am considerat, cand mi-am exprimat dorinta sa continui, ca eu am luat postul conform unei reglementari care nu prevedea aceasta varsta limita. Deci, nu mi se aplica mie, pentru ca nu se aplica retroactiv. Consider ca este perfect legala ocuparea functiei.In privinta coruptiei si a faptelor penale, acestea nu se dovedesc.Cand proiectul EPI a fost aprobat de Comisia Europeana, aceasta a conditionat ca realizarea celor trei centre sa se constitutie intr-un Consortiu European de Infrastructura de Cercetare. Ideea este ca statele din Europa sa nu cheltuiasca eforturi financiare si umane pentru lucruri similare in diferite tari.In 2016, cele trei tari gazda - Romania, Ungaria si Cehia - au aplicat la primul pas si am obtinut aprobarea Comisiei Europene si am inceput redactarea primelor documente, o structura de statut, ideile prinicipale si acceptul tarilor care vor sa intre. Au fost discutii cu mai multe tari, unele tari nu au fost de acord cu ideile prezentate, dar, in final, impreuna cu cei din Cehia si din Ungaria, am elaborat toate documente si le-am finalizat la sfarsitul anului 2018. L-am trimis tarilor care ar putea fi interesate si de atunci, tacere. Nu am mai primit niciun mesaj. Doar unul, in 2019, din partea celor care conduceau organizatia, ca Romania nu ar trebui sa faca parte din ERIC. In mai 2020, ne-am trezit ca cele doua tari cu care inaintasem documentele pentru pasul unu s-au asociat cu Italia si cu Lituania si au depus pentru pasul doi. Consideram ca este contrar deciziilor Comisiei Europene si este ilegal.Din pacate, sprijinul politic a fost total inexistent, incepand de la Ministerul de Externe, ambasade... Nu au raspuns in niciun fel.Sistemul de laser de mare putere a fost realizat de firma Thales, iar sistemul gamma a fost luat de o asociatie in care erau trei institutii academice: Comisariatul pentru Cercetare Stiintifica din Franta, Institutul de Fizica Nucleara din Italia, Universitatea Sapienza si patru firme. In noiembrie 2018, au hotarat ca nu mai pot sa continuie, apoi am reziliat contractul. Au cerut judecatorului sa le dam inapoi penalitatile platite, in valoare de 2 milioane de euro. Pe urma, au cerut sa ne blocheze proiectul. Am decuplat aceasta disputa de proiectul ELI, pentru ca nu puteam sa tinem proiectul blocat pentru un contract comercial.E o combinatie de factori care ar fi putut sa o determine pe doamna ministru a Educatiei, probabil ca a analizat, dar nu in discutiile cu mine sau cu altcineva, situatia si a hotarat ca eu ca director general al institutului am contribuit la aceste dispute interne sau externe. Nu cred ca este adevarat, pentru ca nu am fost retractant, nici nediplomatic. Sigur, si diplomatia isi are limitele ei, iar in cazul unor relatii de munca, in care se incalca niste reguli, nu poti fi diplomat . In relatiile externe, poti fi diplomat, pana la anumita limita, cand se incalca legea.Am primit acceptul din partea ministerului Fondurilor Europene sa declansam o noua licitatie, dar erau doua probleme. Pe langa problema initiala, ca nu exista in lume o firma sa faca astfel de sisteme, nici nu mai aveam toti banii. Cheltuisem 30 de milioane din cei 70 alocati initial pentru acest echipament. Am organizat o licitatie cu bani mult mai putini, care a fost castigata de o firma americana. Aceasta firma si-a luat angajamentul de a finaliza inainte de anul 2023.Au facut planurile tehnice, au fost aprobate si au inceput constructia. Din pacate, livrarea de echipamente care trebuia sa inceapa in octombrie, este intarziata din cauza pandemiei. Planuiesc livrarea undeva dupa anul nou, in ideea ca undeva la sfarsitul lunii ianuarie pot veni si specialistii.Un centru de cercetare ca acesta are propuneri de experimente din toate colturile lumii. Aceste propuneri de experimente se analizeaza de un comitet international de experti, care face o lista de prioritati pe baza meritelor stiintifice. In cazul nostru, noi suntem in tranzitie, intre constructie si operare. Dupa ce se finalizeaza echipamentele mari, ansamblurile experimentale - ceea ce s-a intamplat, au inceput asa-numitele experimente de comisionare. Trebuie sa dovedim ca acele ansambluri experimentale sunt ceea ce am vrut, mai ales ca sunt unice. Avem planurile tehnice, care au fost publicate si contin modul de constructie si ce sa faci cu ele in primele zile. Sunt experimente aprobate care vor dovedi ca sistemele merg. Am trecut la realizarea lor si am inceput sa le pregatim ca un centru operational.Inainte de pandemie, am cerut scrisori de intentie. Sunt peste 70 de intentii de a face experimente. Acum suntem la punctul in care vom solicita propuneri. Probabil ca in primavara vom colecta aceste propuneri, le vom da analizei comitetului international, sa le aprobe, apoi deschidem centrul. Foarte multe din experiementele programului stiintific se refera la fizica fundamentala. Interactiunea fascicului de lumina cu materia genereaza niste fenomene, iar legile care genereaza aceste fenomene nu sunt cunoscute. Trebuie studiate aceste legi.Sunt propuse pentru asa-numite aplicatii. Cele mai multe sunt legate de partea de biofizica, partea biomedicala, si astea au fost inainte de a aparea pandemia. Am primit o scrisoarea de la presedintele Universitatii Johns Hopkins in care propunea sa facem o colaborare de a elabora o noua metoda de a face radiografii, care ar fi foarte folositoare in cazul bolnavilor de Covid-19, pentru ca s-ar face foarte repede si ar avea o rezolutie foarte buna, astfel incat se va detecta modul in care plamanul este afectat.Am facut proiectele si le-am depus la Ministerul Educatiei si la Minsiterul Fondurilor Europene. Asteptam rezultatul si speram sa fie finantate, ca sa putem sa intram in cercetarile propriu-zise.Mai este o propunere de gestionare a deseurilor radioactive. Ar fi niste experimente ale caror rezultate s-ar transforma in niste beneficii enorme pentru societate, dar intai in faza de cercetare si speram sa avem sprijinul autoritatilor. Avem un program bine stabilit astfel incat in sase-sapte ani sa avem tehnologiile gata, sa le putem preda mediului economic.Toate proiectele mentionate, pe care le avem detaliate, sunt 130 de milioane de euro. Am transmis la Ministerul Fondurilor Europene, dar nu am primit niciun raspuns, iar cei de la Ministerul Educatiei si Cercetarii au fost mai putini implicati.Pui foarte greu in miscare o roata de caruta, iti trebuie un efort foarte mare, dar ca o opresti, iti trebuie un singur bat. Bagi un bat in roata, intre spite si s-a oprit roata. La noi exista o tendinta din aceasta, avem o mentalitate a batului. De 15 ani ma lovesc de autoritati , mai ales din proiectul ELI. Cred ca in foarte multe cazuri nu e vorba de rea-vointa, ci de a arata importanta si faptul ca ai reusit sa gasesti un bat care poate sa opreasca ceva. Esti multumit cu tine insuti ca poti sa opresti un lucru pe care, fraierii aia, nu l-au vazut ca se impotmoleste.Am avut ocazia sa lucrez si prin alte parti si am vazut ca peste tot, pe unde incepe sa se invarta o roata, lumea contribuie, nu conteaza cine o pune in miscare. Sigur, exista invidie si concurenta, dar nu prea exista batul. Sa oprim totul, doar din satisfactia de a opri. In chestiunea cu ELI, am fost extrem de dezamagit cand am vazut ca sunt colegi de-ai mei, fizicieni, care denigreaza o realizare a fizicii romanesti, a Romaniei, cu care ne mandrim, care e apreciata de laureati ai premiului Nobel si de membrii ai comunitatii stiitifice.Da. Ca sunt invidii sau suparari, se poate face fata. Acest centru exista, functioneaza. Daca exista suportul politic si administrativ in interior, acest centru poate sa functioneze fara ELI-ERIC, pentru ca deocamdata nu contribuie cu nimic la operare. Timp de patru-cinci ani, ne bazam doar pe fortele noastre. Cel mai bun lucru este sa aratam ca acest centru are rezultate deosebite. In plus, in privinta laserelor de mare putere, e o cursa mondiala, toate tarile mari, puternice, au proiecte. Unele sunt in realizare. Deocamdata, noi suntem primii. Sigur, nu stiu pentru cat timp, dar un proiect de acest tip sigur nu se poate realiza in doi-trei ani, iar in acest timp, trebuie sa aducem rezultate cu sustinerea financiara, administrativa si politica, pentru ca altfel balteste. Suntem obisnuiti sa spunem peiorativ "lucru' romanesc", dar trebuie sa dovedim ca lucrul romanesc se poate si altfel. Se poate dovedi, trebuie numai o atitudine a ministrului Educatiei si Cercetarii, sa zicem asa, poate vine cu o solutie constructiva.