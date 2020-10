Nicusor Dan sustine ramanerea scolilor din Bucuresti in scenariul rosu: "Sunt absolut de acord cu mentinerea acestei masuri"

Intrebat, intr-o emisiune difuzata sambata dupa amiaza de Digi 24, daca este de acord cu mentinerea scenariului conform caruia cursurile se desfasoara online in scolile si gradinitele din Bucuresti, Nicusor Dan a raspuns ca sustine aceasta decizie atat timp cat numarul de infectari se mentine unul ridicat."Daca specialistii spun ca copiii sunt un factor de transmitere a acestei boli si fiind in situatia asta grava, sunt absolut de acord cu mentinerea acestei masuri pana vom reusi sa scadem numarul de infectari", a afirmat Nicusor Dan.Primarul general a promis, de asemenea, controale in zonele unde exista un risc ridicat de transmitere a virusului."Unul din lucrurile pe care o sa-l facem cu siguranta este sa controlam transportul public intre Bucuresti si localitatile invecinate", a sustinut Dan.El a mentionat ca aceste control va viza purtarea mastii in mijloacele de transport Primarul general a mai afirmat ca autoritatile vor "interveni in mare forta" in zona teraselor care "spre seara se transforma in cluburi" si care reprezinta un pericol in ceea ce priveste raspandirea virusului SARS-CoV-2.Inspectorul scolar general al municipiului Bucuresti, Ionel Puscas, considera ca, avand in vedere numarul ridicat al infectarilor cu noul coronavirus , "este clar pentru toata lumea" ca incepand de luni va fi votata prelungirea scenariului rosu pentru unitatile didactice din Capitala.