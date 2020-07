Nicusor Dan: 8 autobuze hibrid dupa 4 ani la primarie nu pot acoperi bilantul rusinos al infrastructurii STB/ Candidatul la Primaria Capitalei considera ca transportul public a fost gestionat "dezastruos""

"Nu exista rusine mai mare pentru administratia Firea - PSD decat modul dezastruos in care a gestionat problema transportului public!", a scris Nicusor Dan, marti, pe Facebook Acesta a facut si o trecere in revista a lipsurilor din infrastructura de transport in Capitala, in mandatul Gabrielei Firea."8 autobuze hibrid dupa 4 ani la primarie nu pot acoperi bilantul rusinos al infrastructurii STB:- Niciun tramvai n-a fost cumparat in acest mandat. I-a luat 2 ani primarului Firea sa afle ca se pot accesa fonduri europene pentru aceste achizitii, iar apoi a pierdut alti 2 ani cu doua licitatii anulate.- Licitatia pentru 100 de autobuze electrice din fonduri europene a fost si ea anulata. Inca o dovada de incompetenta administrativa.- Nu s-a modernizat niciun metru de linie de tramvai. De aici rezulta deraieri constante, care pun in pericol vietile bucurestenilor.- Nu exista benzi unice pentru autobuze si troleibuze.- Nu se face mentenanta corecta pe vehiculele vechi, ci doar se carpeste. De aceea troleibuzele iau foc, lucru despre care Sindicatul STB a avertizat - degeaba - inca din 2017!- Nu s-a rezolvat problema aerului conditionat in vechile mijloace de transport in comun", a aratat Nicusor Dan.Candidatul unic al dreptei la Primaria Capitalei a mai spus ca "pe tema transportului public din Bucuresti, Gabriela Firea n-ar trebui sa iasa din casa de rusine".Primele opt autobuze hibrid Mercedes Citaro, din cele 130 achizitionate cu finantare nerambursabila, au intrat, marti pe traseu si vor circula pe linia 131, pe langa cele 400 de autobuze Euro 6 aflate in trafic , a anuntat Societatea de Transport Bucuresti. Conform graficului de livrare, toate autobuzele hibrid vor fi livrate pana in ianuarie 2021, mai transmite STB. Valoarea contractului este de peste 195 milioane de lei fara TVA.