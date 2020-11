Nicusor Dan a suspendat un functionar care a dat aviz de defrisare pentru gradina unei case din centrul Capitalei. Cazul Kiseleff 45

Cazul Kiseleff 45 a intrat in atentia publica dupa ce proprietarul a vrut sa construiasca blocuri de patru etaje pe terenul unde se afla o copie a gradinilor de la Versailles, demolata in 2015, unde asociatia Salvati Bucurestiul a castigat aproape toate procesele, potrivit hotnews.ro Terenul pentru care s-a dat avizul de defrisare este situate in spatele celui de pe Kiseleff. Nicusor Dan a suspendat atat avizul, cat si functionarul care l-a semnat. In plus, toate avizele de defrisare vor fi, de acum, semnate si de primar."Am suspendat avizul. Sunt niste proceduri interne pe care nu le-am reglat, avizele de defrisare se dau fara sa fie intrebat primarul si fara ca el sa semneze. Am dat o dispozitie acum ca eu sa contrasemnez toate avizele de defrisare de acum incolo. Pe functionarul care a semnat avizul l-am suspendat 30 de zile pentru verificare. Am anuntat si proprietarul terenului, doamna Chereches, cu executor judecatoresc, ca avizul a fost suspendat, ca sa nu ne trezim ca defriseaza. Executorul a si constatat la fata locului ca pana la momentul respectiv nu a taiat nimic", a declarat primarul Nicusor Dan pentru sursa citata.Citeste si: VIDEO Un barbat a tras cu arma intr-un tramvai care circula in Bucuresti. Incidentul este anchetat de Politie