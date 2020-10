Nicusor Dan anunta ca exista "vointa politica" pentru desfiintarea companiilor municipale

Nicusor Dan a vorbit, marti seara, la Digi 24, despre companiile municipale infiintate de catre Consiliul General al Municipiului Bucurestiin mandatul Gabrielei Firea."Am informatii ca in companiile municipale s-au semnat contractele colective de munca pentru ca sa fie mai greu ca oamenii aia sa fie dati afara. Am informatii ca s-au facut angajari pe posturi pentru ca oamenii erau unii din apropiati care nu aveau definitivat contractul de munca, in fine, s-au facut lucruri. O sa le vedem, cand o sa fim acolo", a declarat Nicusor Dan.Intrebat daca nu se mai pot face reduceri de personal sau restructurari, Dan a afirmat: "Daca exista un contract colectiv de munca si acel contract colectiv de munca obliga compania la plata unor salarii compensatorii pentru lichidare, atunci... si daca daca acel contract e legal... sunt multe de daca pe care o sa le vedem in momentul in care o sa fim acolo. Dar daca toti acesti de daca se aliniaza, e posibil ca trebuie sa ii platesti pe oameni cand desfiintezi compania. (...) In ceea ce priveste companiile care sunt in subordinea municipalitatii, este un atribut al Consiliului General care le-a infiintat, sa le desfiinteze sau sa le restructureze. Exista vointa politica pentru ca aceste companii sa fie desfiintate, vointa politica care a fost exprimata de noua majoritate PNL - USR PLUS in campania electorala si care se pastreaza", a mai afirmat primarul general ales al Capitalei.In 17 august, din calitatea de candidat la alegerile locale, Nicusor Dan anunta ca, daca ajunge primar, va desfiinta cele mai multe companii municipale infiintate in mandatul Gabrielei Firea.Exceptie vor face societatile care gestioneaza termoficarea si iluminatul public.El a dat exemplul Administratiei Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB), a carei activitate este dublata de trei companii municipale - una pentru arbori, una pentru parcuri si una pentru agrement.