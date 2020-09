Primarul ales al Capitalei anunta demiteri si "desfiintarea marii majoritati a companiilor municipale"

"Dincolo de inceperea tuturor procedurilor pentru marile probleme pe care Bucurestiul le are - termoficare, trafic , poluare -, o sa vedeti niste demiteri de la noi din aparat, pentru ca, daca oamenii aia au incalcat legea si instanta a decis asta, nu putem sa continuam cu ei", a declarat Nicusor Dan, inaintea unei intalniri cu ministrul Finantelor.Intrebat daca va schimba sau desfiinta companiile municipale, Nicusor Dan a spus: "Este o decizie pe care o sa o ia Consiliul General. Acordul politic la care ne-am angajat vizeaza desfiintarea marii majoritati a companiilor municipale".El a adaugat ca "este obligatoriu ca Termoenergetica sa ramana, pentru ca este cea care a preluat atributiile RADET"."Exista si oameni si contracte in curs care, in optica mea, trebuie sa fie preluate de administratiile din care aceste companii de fapt au plecat", a mentionat Nicusor Dan.