Nicusor Dan: "Bucurestiul nu intra in carantina"

"Carantina se impune cand un anumit indicator trece de un anumit nivel. Nu suntem acolo. Indicatorul este undeva in jur de 6 si nu se impune in acest moment carantinarea", a punctat Nicusor Dan, dupa care a adaugat ca "intrarea in carantina este o ipoteza, dar e ultima ipoteza"Opinia lui Nicusor Dan nu coincide cu cea a viitorului viceprimar al Bucurestiului, Vlad Voiculescu . Acesta anuntase in cursul zilei de azi ca va discuta cu Nicusor Dan pe aceasta tema, lasand sa se inteleaga ca ar sustine intrarea in carantina. Discutia dintre cei doi nu a mai avut insa loc, a spus Nicusor Dan la Digi 24.CITESTE SI: