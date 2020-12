Nicusor Dan, despre Asociatia Centru pentru Dialog: "E o structura inutila"

In debutul sedintei, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan , a declarat ca asociatia respectiva este o structura inutila."Avem pe ordinea de zi suplimentara un proiect care vizeaza inceputul procedurii de desfiintare a unei asociatii constituita intre primarie si doua subdiviziuni ale primariei: Asociatia Centru pentru dialog. O structura inutila. E parte din procesul de a simplifica ceea ce inseamna structura administrativa a Capitalei. Exista actiuni pentru tineret, pentru care avem doua structuri. Exista actiuni pentru seniori, pentru care avem o structura. Exista Primaria Capitalei, nu este nevoie sa dublam actiunile cu structuri suplimentare, care sa dea pozitii suplimentare pentru oameni", a spus Nicusor Dan.Potrivit proiectului, adoptat de catre CGMB, reprezentantii Municipiului Bucuresti in Adunarea Generala au " mandat expres" pentru convocarea Adunarii Generale a Asociatiei Centru Municipal pentru Dialog Bucuresti in vederea dizolvarii, lichidarii si radierii acesteia din Registrul asociatiilor si fundatiilor, in conditiile legii.Au fost desemnati: Cantea Iuliana Roxana ( USR ) si supleant - Puscas Ionel ( PNL ).In referatul de aprobare se reaminteste ca, prin hotararea CGMB 476/26.07.2018, a fost aprobata asocierea dintre Municipiul Bucuresti, Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti si Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti in vederea constituirii Asociatiei Centru Municipal pentru Dialog Bucuresti, persoana juridica de drept comun si de drept privat."La o analiza comparata a scopului si obiectului de activitate ale Asociatiei Centru Municipal pentru Dialog Bucuresti, raportata la scopul si obiectul de activitate ale asociatilor membri-fondatori, respectiv, Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti si Centru pentru Tineret al Municipiului Bucuresti, se desprinde in mod evident concluzia ca exista o identitate de continut in ceea ce priveste atributiile acestor entitati in domeniile 'tineret' si 'protectia persoanelor varstnice'. Pentru evitarea paralelismelor si suprapunerilor de atributii intre doua sau mai multe institutii organizate la nivelul aceleiasi unitati administrativ-teritoriale si avand in vedere ca nu a fost realizat pe deplin scopul pentru care Asociatia Centru Municipal pentru Dialog Bucuresti a fost constituita, devine oportuna si necesara desemnarea unor reprezentanti ai Municipiului Bucuresti, prin CGMB, cu mandat expres pentru convocarea adunarii generale a Asociatiei Centru Municipal pentru Dialog Bucuresti in vederea dizolvarii, lichidari si radierii acesteia din Registru asociatiilor si fundatiilor in conditiile legii", prevede documentulTot in sedinta de luni au fost desemnati reprezentantii municipiului Bucuresti in adunarile generale ale actionarilor pentru:- Societatea de Transport Bucuresti: Nicolae George, Sorin Purcarea - supleanti Ionel Puscas si Diana Mardarovici (PNL); Florin Covaci, supleant - Gabriel Rau (USR PLUS); Catalin Militaru, supleant - Gabriel Radulescu (PMP);- Compania Municipala Cimitire Bucuresti S.A.: Ana Ciceala (USR PLUS), Ionel Puscas (PNL);- Compania Municipala Medicala Bucuresti S.A.: Horia Tomescu (USR PLUS), Gabriel Radulescu (PMP).CITESTE SI: