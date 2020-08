Nicusor Dan, despre dosarul 10 august: Justitia trebuie sa afle adevarul, inclusiv despre complicitatile Gabrielei Firea

"10 august a aratat ca represiunea e in firea PSD . Pe 10 august s-au comis ilegalitati, au fost incalcate drepturile democratice ale romanilor, iar Justitia trebuie sa faca dreptate si sa afle adevarul. Inclusiv adevarul despre complicitatile Gabrielei Firea la represiunea din 10 august si tentativele ulterioare de musamalizare: implicarea ei personala, implicarea fostului prefect al Capitalei, consilier personal al Gabrielei Firea, Speranta Cliseru , implicarea viceprimarului PSD, Aurelian Badulescu. In ultimii doi ani, nu am auzit ca primarul PSD, Gabriela Firea , sa ceara scuze bucurestenilor care au fost batuti si gazati pe 10 august in orasul in care ea era si inca este primar", a scris Dan.El a acuzat-o pe Gabriela Firea ca ar fi "ramas fidela spiritului de casta din PSD, caracterizat de agresivitate, mentalitate de tip conspirationist, de spiritul de aparare cu indarjire" a functiilor si privilegiilor.Nicusor Dan a adaugat ca mitingul din 10 august "a adancit si mai mult ruptura" dintre PSD si societatea romaneasca, dintre "aroganta liderilor politici pesedisti" si civismul romanilor care au iesit in strada pentru a protesta "impotriva atacurilor asupra Justitiei, impotriva distrugerii tarii". El a adaugat ca mesajul celor care au iesit atunci in strada este si astazi acelasi, chiar daca PSD a fost indepartat partial de la putere."PSD este inca la butoane in Bucuresti, iar bucurestenii trebuie sa-si aminteasca in fiecare zi de ceea ce a facut PSD atunci, cand a incercat sa sugrume vocea bucurestenilor, inclusiv cu ajutorul violentei. Pe 10 august 2018, oamenii au putut vedea esenta regimului PSD: violenta . Violenta fizica, verbala si politica fata de cei care gandesc altfel. Violentele ordonate atunci de regimul Dragnea (din care facea parte si liderul PSD Bucuresti, Gabriela Firea) au aratat clar ca mentalitatea comunista si spiritul mineriadelor sunt vii in acest partid, iar principiile democratice n-au fost niciodata in mod real acceptate", a sustinut Dan.Curtea de Apel Bucuresti dezbate, luni, cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva sefilor Jandarmeriei in dosarul '10 august'.