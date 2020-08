Nicusor Dan: "Dupa alegeri vom sesiza institutiile abilitate, pe chestiunea Constanda si Parcul Bordei"

"Urmeaza o sedinta de Consiliu General in care primarul PSD si echipa PSD vor sa dea ultimele tunuri din acest mandat . Vreau sa avertizez si primarul PSD, si echipa PSD ca lucrurile nu o sa ramana asa, ca imediat dupa alegeri o sa facem o cercetare a ce s-a intamplat si vom sesiza institutiile abilitate in special pe chestiunea Constanda si pe chestiunea Parcului Bordei", a anuntat Nicusor Dan intr-o conferinta de presa sustinuta in fata Primariei Capitalei.El a reiterat ca Primaria Capitalei era in faliment inainte sa apara cazul Constanda si a aratat ca datoria in acest caz este undeva la 10-12% din datoria generala.Nicusor Dan a solicitat mai multe informatii primarului Capitalei, Gabriela Firea , aratand ca fara aceste raspunsuri ar fi "absurd" ca proiectul de hotarare privind darea in plata a unei parti din Satul Francez sa fie votat de catre consilierii PNL si USR PLUS."Legat de cazul Constanda, somez primarul PSD sa vina azi in fata consilierilor generali si a bucurestenilor si sa raspunda la trei intrebari:- care este datoria curenta a Primariei Capitalei, datoria totala si datoria defalcata, catre cine sunt aceste datorii?;care a fost intelegerea cu Constanda in baza careia i-a virat deja in conturi 17 milioane de euro?; sicare este intelegerea cu Constanda in baza careia vine azi si ne garanteaza ca desi terenul are o valoare - spune primaria - de 40 de milioane mai departe pentru datoria restanta de 60 de milioane de euro Constanda nu va tine in continuare blocate conturile Primariei Capitalei? In afara acestor informatii ar fi absurd ca consilierii PNL si USR-PLUS sa voteze acest proiect de hotarare", a spus Nicusor Dan.El a atras atentia si asupra altor proiecte aflate pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Astfel, Nicusor Dan a sustinut ca prin PUZ sector 2 dispar zeci de hectare de spatiu verde. "E ilegal sa dispara spatiile verzi. Dispar spatiile verzi de pe malurile lacurilor", a adaugat el. El a indicat ca prin acest PUZ dispare un luciu de apa din zona unui club de noapte, care devine construibil.De asemenea, el a afirmat ca prin PUZ sector 6 dispar zeci de hectare de spatiu verde. Nicusor Dan a sustinut ca zona serelor din Prelungirea Ghencea devine spatiu construibil.Candidatul la Primaria Capitalei a mai sustinut ca pe spatiul verde de la Razoare se prevede construirea de blocuri de 30 de etaje si amplasarea parcarilor in afara ansamblurilor rezidentiale.El a aratat ca mai exista un PUZ "poveste" langa Parcul Vacaresti, unde se prevad blocuri lipite de acest parc, si un PUZ la Electronicii, cu blocuri de locuinte la 15 metri de calea ferata, langa Gara Obor."Aceste lucruri nu vor ramane asa. Imediat dupa alegeri vom cerceta abuzurile si ilegalitatile care s-au comis in Primaria Capitalei si vom sesiza institutiile abilitate", a reiterat Nicusor Dan.Consilierii generali Ana Ciceala (USR) si Stelian Bujduveanu (PNL) au aratat ca reprezentantii celor doua partide nu vor vota proiecte "imorale si ilegale".Consilierii municipali se vor intruni joi, de la ora 11,00, in cadrul unei sedinte pe a carei ordine de zi figureaza 53 de proiecte de hotarare, printre care si cel privind darea in plata a unei parti din Satul Francez, precum si noul regulament de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare.