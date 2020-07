Nicusor Dan: "Primarul nostru ameninta consilierii cu judecata, chiar daca nu rezolva problema banilor pe care are sa-i dea lui Constanda"

"Banii astia trebuie sa-i dea inca din vara anului 2019. Deci primaria, a avut un an de zile sa rezolve acesta chestiune, aa esaloneze cu Constanda aceste plati sau sa faca o experitza pentru ca sa dea la schimb acest teren. Nu a facut nimic", adauga Nicusor DanAcesta mai sustine ca primaria a procedat la fel in urma cu patru luni. "S-a pomenit ca i-a expirat cotnractul cu gropile de gunoi si a dat o hotarare de consiliu in care a spus: "Primari de sector, descurcati-va, faceti voi contract cu gropile de gunoi ca noi nu ne-am gandit ca expira contractul si ne-am trezit ca a expirat". Este inadmisibil ca Primarul General si directorul directiei juridice sa ameninte consilierii pe incompetenta lor", a declarat Nicusor DanCostica Constanda, are de primit de la Primaria Capitalei 115 milioane de euro.Nicusor Dan a mai declarat ca Gabriela Firea a mintit in legatura cu acest subiect, asa cum a facut-o cu mai multe teme."E total meschin sa foloseste copiii intr-o campanie electorala. O data in plus am vazut prin reactia presedintelui ca Gabriela Firea a mintit, asa cum a mintit si cand a spus ca Spitalul Metropolitan o sa coste 300 de milioane de euro, cand in studiul de fezabilitate el costa un miliard, asa cum a mintit cand a zis ca este cu platile la zi la Termoenergetica si bucurestenii nu au apa calda pentru ca tocmai ca primaria nu a platit", a spus candidatul PNL si USR la Primaria Capitalei.El a precizat ca acest episod a fost facut pentru a muta atentia de la faptul ca un sfert dintre bucuresteni nu aveau apa calda."Tot acest episod in opinia mea a fost facut ca sa mute atentia de la principalul scandal al acelor zile care era faptul ca un sfert din Bucuresti nu avea apa calda. Deci, in loc ca primarul bucurestenilor sa vina in fata bucurestenilor sa le explice de ce un sfert dintre ei nu apa calda, a inventat o poveste cu copii care au scris presedintelui Iohannis ca sa acopere subiectul", a precizat Nicusor Dan. PSD si Gabriela Firea au sustinut ca mai multi copii din toata tara au trimis la Palatul Cotroceni scrisori pentru a explica de ce au nevoie de dublarea alocatiilor, iar Klaus Iohannis a precizat ca nu au fost primite asemenea scrisori.