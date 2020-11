Iarna, in acest weekend. Ninge in mai multe zone din tara, iar in altele va ploua. Cum va fi vremea in Romania in urmatoarea perioada

Cum va fi vremea in fiecare regiune din tara

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, va fi senin in zonele de nord si vest, iar vantul va sufla cu putere in sud-est si in extremitatea vestica, cu viteze de 40-50 km/h. In zona inalta de munte se transforma in viscol Sambata, pana in jurul orei 14.00, "temporar vor fi precipitatii in cea mai mare parte a tarii, iar mai ales in centru, sud-vest si in zona de munte cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15...20 l/mp. La munte treptat vor predomina ninsorile.Precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare se vor semnala si in Transilvania si local in zonele de deal din Moldova, Muntenia si Oltenia.Vantul se va intensifica in majoritatea regiunilor, dar mai ales in cele estice, sud-estice si vestice in general, cu viteze de 40...50 km/h, iar in zona montana inalta, rafalele vor depasi 60...70 km/h, temporar viscolind ninsoarea", transmite ANM. Aici sunt multi nori si un vant intens, iar maximele se opresc pe la 7...8 grade Celsius - cele mai ridicate valori de astazi, transmite Protv insudica si in nordul Munteniei se anunta vreme inchisa, un vant activ si temperaturi de cel mult 6 grade.In jumatatea nordica a Moldovei si in Bucovina vor fi innorari, insa zarim si soarele din cand in cand. Vantul are intensificari cu viteze de pana la 50 de km/h iar temperaturile mai scad usor.In nordulavem soare in cea mai mare parte a zilei, dar temperaturile se vor situa sub normalul perioadei.In vest, in zonele joase este atmosfera insorita si un vant intens. In zonele de munte va ninge iar la altitudini mari va fi viscol.Si in Transilvania apar ninsori , in special in sudul si in sud-vestul provinciei. Pe aici se va depune strat de zapada , iar pe crestele montane vantul va sufla cu peste 70 de km/h si va viscoli ninsoarea.Maximele nu trec de 5 grade, iar la noapte, in depresiuni, se ating minus 10 grade.Inva fi vreme inchisa, cu ninsori la munte, lapovita in zonele de deal si ploi pe la campie. Temperaturile vor continua sa scada.Meteorologii spun ca in noaptea de sambata spre duminica norii se risipesc si scapam de precipitatii. In zonele joase va fi ceata, iar temperaturile scad simtitor si ating pragul gerului in depresiuni: pe-acolo, se vor inregistra minus 10 grade, in timp ce pe litoral minimele vor cobori pana la 2 grade Celsius.va fi vreme frumoasa, se insenineaza, insa dimineata va fi una racoroasa. Vantul se inteteste la munte, iar pe crestele Carpatilor Meridionali si Occidentali va depasi viteze de 75 de km/h si va spulbera zapada.Maximele raman sub valorile normale pentru aceasta perioada si se incadreaza intre 0 si 8 grade Celsius.revenim la temperaturi normale. Spre seara si noaptea, la munte si in Maramures va ninge, in Transilvania o sa cada lapovita, iar in Moldova si in Crisana o sa ploua., se mai incalzeste si avem vreme frumoasa. In nord, in nord-est si la munte apar innorari, iar vantul se inteteste in est si la altitudini mari.In, vremea ramane inchisa si se asteapta ploi in prima parte a zilei. Vantul se inteteste si va atinge viteze de 43 de km/h, iar maxima se opreste la 6 grade.Sambata noaptea, norii se mai risipesc, insa se raceste. In zona centrala vor fi zero grade insa la marginea orasului, se vor inregistra minus 2 grade.va fi vreme frumoasa, dar rece dimineata si noaptea. Cerul va fi mai mult senin, se incalzeste si se ating 8 grade Celsius.Siva fi vreme buna, dar dimineata va fi destul de frig. Soarele straluceste pe tot parcursul zilei, iar temperaturile revin la valori normale pentru aceasta data si urca pana la 10 grade.maximele ajung pana la 10...11 grade Celsius.Meteorologii spun ca la munte vremea se raceste si continua sa ninga in Carpatii Meridionali, pe unde se va depune strat nou de zapada. La altitudini mari, vantul viscoleste ninsoarea cu viteze de peste 70 de km/h.avem vreme frumoasa, dar rece. Vantul se inteteste pe creste, iar in zona inalta a Carpatilor Meridionali si Occidentali va avea rafale de peste 75 de km/h si va spulbera zapada., temperaturile cresc putin, dar se innoreaza. Seara si noaptea apar ninsori slabe, in special in masivele nordice.Vantul prinde putere pe creste, acolo unde va viscoli ninsoarea si va spulbera zapada., avem innorari in prima parte a zilei, insa, mai apoi, cerul se degajeaza si iese soarele. Vantul agita atmosfera din cand in cand, iar la capitolul temperaturi nu vor fi schimbari majore.