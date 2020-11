Directorul Filarmonicii Transilvania a renuntat la functie pentru ca nu a vrut sa ia masuri impotriva unor colegi. Cine este noul manager

Solicitarea de incetare a mandatului a fost facuta de Nistor Catalin Ioan joi, 26 noiembrie, la Consiliul Judetean Cluj. El a fost numit manager interimar pe 20 octombrie 2020, pana la ocuparea postului prin concurs.Motivele invocate in solicitare sunt: "La data de 18.11.2020, in cadrul Filarmonicii a fost efectuat un control de catre Serviciul Corp Control Presedinte din cadrul Consiliului Judetean. In urma raportului primit au fost impuse o serie de masuri directe la adresa unor colegi din cadrul institutiei. Mi-ar fi foarte greu sa implementez aceste masuri in conditiile in care sunt coleg de peste 16 ani cu aceste persoane, de cand m-am angajat. Ii respect si ii apreciez pe acesti colegi, iar colaborarea mea cu dansii a adus o contributie solida in ceea ce priveste experienta mea profesionala ca artist".Solicitarea a fost aprobata incepand cu data de 26 noiembrie 2020.Rares Sangeorzan, interpret la fagot si membru al cvintetului Duende, in varsta de 44 de ani, a fost propunerea sindicatului din cadrul Filarmonicii de Stat Transilvania pentru a prelua functia si a fost desemnat de presedintele Consiliului Judetean Cluj manager interimar pana la ocuparea postului prin concurs.Sangeorzan este lider de sindicat si presedinte al Societatii Filarmonica Transilvania, partener oficial in organizarea Festivalului International "Toamna Muzicala Clujeana", incepand cu anul 2016.Citeste si: ANM - 36 de judete sunt sub cod galben de ceata in aceasta dimineata