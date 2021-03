Nod rutier urias cu patru bretele in apropiere de intrarea pe Autostrada A1 Deva - Lugoj. Investitia e de aproape 20 de milioane de euro

"Proiectul propune realizarea unei intersectii denivelate formate din patru bretele care sa asigure circulatia vehiculelor in toate directiile de mers eliminand punctele de intoarcere de la km 393+500 si respectiv 394+600, care cauzeaza probleme in fluenta traficului datorita descarcarii de pe autostrada Lugoj - Deva lot 4 prin nodul rutier Soimus.Pentru realizarea proiectului se va ocupa definitiv o suprafata de teren de circa 169.000 metri patrati ce apartine domeniului public al statului si unor proprietari particulari astfel: in Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) Deva suprafata care va fi ocupata este de 129.600 metri patrati, in UAT Vetel suprafata care va fi ocupata este de 26.600 metri patrati, in UAT Soimus suprafata care va fi ocupata este de 12.800 metri patrati", se arata in documentatie, conform ziarului Adevarul Studiul de fezabilitate al proiectului a fost realizat in 2017, iar un an mai tarziu CNAIR anunta ca vor fi investiti aproape 20 de milioane de euro pentru constructia noului nod rutier complex. Noul nod rutier este menit sa reduca riscul accidentelor in zona intersectiei dintre Drumul National 7 si Drumul National 76, din imediata vecinatate a autostrazii Lugoj - Deva. Vor fi construite patru bretele rutiere si o subtraversare a DN 7.