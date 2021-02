Noi acuzatii la adresa DSU. "Navigatorii romani sunt obstructionati inainte de a reveni in tara"

Ce solicita SLN

Sindicatul Liber al Navigatorilor a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca a solicitat ca navigatorii sa nu fie restrictionati in drumul lor catre nave si nici atunci cand trebuie sa fie repatriati.CITESTE SI: Medici rezidenti in razboi cu Raed Arafat. Seful DSU este acuzat in justitie ca a emis un ordin prin care obliga la "munca fortata" "Sindicatul Liber al Navigatorilor a cerut guvernantilor inca de la inceputul pandemiei ca navigatorii romani sa poata dispune in Romania de un centru de testare RT-PCR inaintea plecarii in voiaj si asta sustinem in continuare. SLN a cerut ca navigatorii sa nu fie restrictionati in drumul lor catre nave si nici atunci cand trebuie sa fie repatriati.Mai mult, acestia aveau nevoie sa poata pleca la lucru catre nave si de aceea trebuiau aprobate zboruri charter special pentru navigatori si chiar utilizarea zborurilor umanitare facute de operatorul aerian national la initiativa MAE ", a transmis SLN.Sursa citata a mentionat ca autoritatile din Romania au inteles fenomenul si autoritatile din tara noastra au fost in fruntea statelor care respectau rezolutiile internationale."Cu oarecare intarziere, autoritatile din Romania au inteles fenomenul si au reactionat, fiind o perioada buna de timp in fruntea tarilor care respectau rezolutiile internationale ale IMO, ILO, UE, Camera Internationala de Comert, ITF si ISF cu privire la desemnarea navigatorilor ca personal cheie in transportul international. S-a inteles ca navigatorii nu reprezinta o sursa de infectare, cazurile de infectie de la nave au fost extrem de putine si toate din cauza contactului cu autoritatile din porturile respective, iar navele de croaziera si-au incetat activitatea de transport al turistilor", a precizat Sindicatul Liber al Navigatorilor.SLN a reamintit ca a solicitat introducerea navigatorilor romani in etapa lucratorilor esentiali pentru vaccinare, cerand un centru special pentru vaccinare, in urma discutiilor purtate cu INSP si alte autoritati din domeniu.De asmenea, Sindicatul Liber al Navigatorilor a precizat ca Autoritatea Maritima din Cipru a propus inceperea la scara mondiala a vaccinarii cu prioritate a navigatorilor, iar in acest mod toate tarile vor ridica orice obstacol sau restrictie de libera circulatie "Navigatorii sunt obositi mental si fizic dupa un an de pandemie si de restrictii in conditiile unei munci deosebit de periculoase care a tinut si tine economia mondiala la suprafata. Sustinem aceasta initiativa si vom fi aproape pentru ca acest lucru sa se intample si in Romania", a explicat SLN.Sindicatul Liber al Navigatorilor a acuzat ca navigatorii romani sunt obstructionati de catre tara lor, dupa ce Departamentul pentru Situatii de Urgenta a dispus ca acestia sa fie testati PCR inainte de a se urca in avion "Tot zilele acestea, Guvernul roman prin Departamentul pentru Situatii de Urgenta a dispus ca navigatorii sa fie testati RT-PCR inainte de a urca in avion la drumul de intoarcere catre casa la fel ca orice alt cetatean, lucru care a avut repercusiuni imediate. Schimburile de echipaje la unele societati au fost sistate, iar altele au fost foarte ingreunate. Insistentele si explicatiile noastre nu au putut convinge Guvernul roman ca navigatorii nu sunt o sursa de infectie, ca ei sunt izolati pe nava lor timp de luni bune si intreg procesul de ingreunare a schimburilor de echipaj va atarna greu in mentinerea locurilor de munca si asa greu de obtinut pentru ei.Acum, navigatorii romani sunt obstructionati chiar de tara lor, cum nicio alta tara nu a mai facut-o. In Italia, Franta, Olanda, Marea Britanie, Germania, Spania etc, navigatorii sunt exceptati de la orice restrictie atunci cand calatoresc in interes de serviciu. Cum Romania poate face o asemenea gafa? Am crezut ca nu s-a inteles la inceput, apoi am explicat in detaliu, dar acum vedem ca lucrurile dauneaza grav mentinerii locurilor de munca ale navigatorilor romani aflati intr-o competitie acerba care abia asteapta cea mai mica greseala", a precizat Sindicatul Liber al Navigatorilor.Sursa citata a mentionat ca a sustinut ca in Ministerul Transporturilor trebuie sa existe un departament special pentru navigatori."De ce nu se inteleg lucruri care nu costa, nu sunt periculoase, sunt sigure si au rezultate benefice pentru toti? Pentru ca navigatorii nu au o autoritate guvernamentala care sa le reprezinte cauza. SLN a sustinut mereu ca in Ministerul Transporturilor ar fi trebuit sa existe un Departament Special pentru Navigatori (DSN) care sa fie foarte aplecat pe problemele de educatie, de munca, de angajare, de certificare, de formare si apoi de promovare a unui produs care este cerut pe piata internationala si care are beneficii incomensurabile.Ca o comparatie, Canalul Suez aduce anual peste 4 miliarde de dolari guvernului egiptean, PIB-ul din Filipine este bazat 40% pe veniturile navigatorilor etc. Romania, cu aceasta forta de munca calificata si extrem de bine cotata in piata internationala, cu scoli de renume international, cu un sprijin si lobby guvernamental ar putea exploata aceasta nisa internationala cu beneficii pentru milioane de cetateni romaani", a precizat SLN.Sindicatul Liber al Navigatorilor a mentionat, in finalul comunicatului, ca va face demersuri in continuare pentru exceptarea navigatorilor de la orice restrictii si pentru crearea unui program de vaccinare special pentru navigatori, la fel ca in cazul personalului medical sau profesori.