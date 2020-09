Noi informatii despre accidentul ministrului Bode: Primul procuror de caz dezvaluie numele SPP-istului care conducea autoturismul

Procurorul militar sustine faptul ca, in momentul primirii dosarului, la patru zile dupa accident , nu exista nicio audiere a celor implicati."Am avut dosarul fix o zi, a doua zi mi-a venit ordonanta de preluare a cazului!", a spus procurorul.Acesta a dezvaluit si numele SPP-istului care se afla volanul masinii ministrului Lucian Bode, in momentul producerii accidentului. "", mai afirma Nica.Dupa o zi de la inregistrarea dosarului, procurorul general Gabriela Scutea a preluat dosarul la PICCJ, iar de atunci nu mai exista nicio informatie despre acest caz.Procurorul militar a mai devoalat si faptul ca, la preluarea cauzei, nu exista la dosar nicio audiere ai celor implicati. Totodata, acesta sustine ca SPP nu a raportat Parchetului Militar accidentul, desi avea obligatia sa faca imediat acest lucru.".Intrebat daca exista o declaratie a ministrului Bode in acest caz, procurorul sustine ca nicio declaratie nu era la dosar.Discutia incepe la minutul 1:20:20.