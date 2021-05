Restaurantele din Bucuresti ar putea fi deschise la 50 la suta din capacitate. CJSU, asteptat sa ia o decizie in acest sens

Prefectul Alin Soica a anuntat ca, deocamdata, membrii Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta nu au fost convocati, dar va convoca sedinta, daca rata de infectare pe care o va transmite joi DSP Bucuresti se va mentine sub 1,5 la mie.Sedinta ar putea avea loc la ora 12.00.Daca se va intruni Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta se vor decide noi masuri de relaxare, aferente ratei de infectare din scenariul verde, respectiv cresterea gradului de ocupare permis in localuri - de la 30% la 50%, permiterea spectacolor de tip drive-in, cu 3 persoane in masina, precum si spectacolele in aer liber, cu maximum 300 de spectatori.Conform datelor DSP Bucuresti, miercuri, rata infectarilor cu noul coronavirus in Capitala era de 1,42.Atunci cand rata de infectare pe intreg Bucurestiul va ajunge la 1/1.000 scolile vor trece pe scenariul verde, iar toti elevii vor merge la scoala Alin Stoica a declarat, miercuri seara, la Digi 24, ca la finalul saptamanii viitoare, daca se mentine trendul, s-ar putea ajunge la rata pentru scenariul verde."Daca se pastreaza acest trend si nu vor fi niciun fel de influente din perioadele anterioare, cand au fost un pic mai relaxate lucrurile, atunci, da, este posibil sa ajungem spre 1 la mie. Trebuie sa vedem de fapt ca descresterea este din ce in ce mai mica. Pasul este mai mic. Si atunci s-ar putea sa fie o perioada mai lunga pana cand ajungem acolo", a afirmat Alin Stoica.