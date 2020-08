Noi masuri de sustinere a americanilor afectati de criza COVID-19. Sunt vizati milioane de oameni

"Ajunge, vom salva locurile de munca americane si vom veni in ajutorul muncitorilor americani", a declarat presedintele Donald Trump in cadrul unei conferinte de presa organizate la terenul sau de golf din Bedminster, New Jersey.In contextul in care SUA depasesc pragul de 5 milioane de persoane contaminate cu COVID-19 si inregistreaza un bilant de peste 160.000 de decese, Casa Alba si alesii democrati din Congres au negociat timp de doua saptamani pentru a conveni un nou plan de amploare destinat sustinerii economiei. La mai putin de trei luni pana la scrutinul prezidential, aceste discutii nu au produs insa niciun rezultat.Presedinte SUA a semnat patru ordine executive care prevad reducerea costurilor salarizarii, o indemnizatie suplimentara de somaj de 400 de dolari pe saptamana, masuri de protectie pentru chiriasii amenintati cu evacuarea si amanarea rambursarilor in cazul imprumuturilor facute de studenti.Primul document prevede inghetarea costurilor salariale pentru americanii ale caror salarii nu depasesc 100.000 de dolari pe an. "Daca ies invingator pe 3 noiembrie, intentionez sa anulez aceste costuri", a promis Trump, care nu sta prea bine in sondaje.Al doilea ordin cere agentiilor pentru Locuinte, Sanatate si Centrului pentru combaterea bolilor sa "se asigure ca locatarii si proprietarii pot ramane in locuintele lor".Al treilea document prelungeste pana la sfarsitul anului ajutorul suplimentar acordat somerilor, in timp ce ultimul decret suspenda rambursarea imprumuturilor facute de studenti pana la sfarsitul anului si reduce dobanda la 0%.