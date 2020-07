UPDATE. Noi proteste in Piata Victoriei fata de "dictatura sanitara". Doi manifestanti, amendati cu 2.500 de lei pentru ca nu au vrut sa se legitimeze

UPDATE. Jandarmeria a transmis ca cele doua persoane din Piata Victoriei care au fost conduse la sectia de politie , au fost sanctionate cu amenzi in valoare de 1.000 si respectiv 1.500 de lei,, conform legii nr. 61 din 1991 pentru sanctionarea _faptelor de, a ordinii si linistii publice_ si pentru nerespectarea interdictiilor de a participa la manifestatii publice in spatii deschise conform legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19"In legatura cu manifestatia din Piata Victoriei, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari:Doua persoane dintre perticipanti au refuzat sa se legitimeze la solicitarea jandarmilor si, conform prevederilor legale, au fost condusi la sectia de politie pentru identificare si sanctionare.Jandarmeria Capitalei recomanda tuturor cetatenilor sa respecte prevederile legale si sa nu participe la astfel de evenimente", a transmis Jandarmeria Bucuresti.Duminica seara, aproximativ 1.000 de manifestanti s-au strans in Piata Victoriei unde au protestat fata de masura obligativitatii purtarii mastii in spatii publice.Citeste si: