Noi reguli pentru practicarea pescuitului recreativ

Ziare.

com

Conform anuntului facut joi de ministrul Agriculturii Adrian Oros, au fost eliminate obligativitatea ca administratorii locurilor de pescuit sa impuna interzicea socializarii, precum si obligativitatea purtarii mastii.Este vorba de un ordin comun al Ministerului Agriculturii si cel al Sanatatii, care impune niste reguli si rigori pentru a limita raspandirea pandemiei."Pentru ca s-au strecurat in vechea forma a Ordinului - pentru ca azi discutam de un alt ordin care a plecat de la minister spre avizare la Ministerul Sanatatii - am reformulat si am scos cateva dintre articolele vechiului ordin, si anume: s-a scos obligativitatea ca administratorii sa impuna interzicea socializarii. Apoi, administratorii vor permite prezenta vizitatorilor prin perimetrul locului de pescuit.De asemenea, din obligatiile pescarilor recreativi, s-au scos acele articole care se refereau la evitarea socializarii cu alti pescari, purtarea mastilor pana la momentul accesului in perimetrul locului de pescuit si a ramas ca pescarii sa aiba obligativitatea de a lasa perimetrul de pescuit curat si sa respecte cu strictete regulamentul amenajarii piscicole, urmand ca cei care gestioneaza amenajarile piscicole sa-si stabileasca prin regulament care sunt regulile in interior", a anuntat joi ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, in cadrul unei conferinte de presa.De asemenea, s-a eliminat pastrarea distantei de minimum 1,5 metri intre pescarii recreativi si evitarea oricarei forme de socializare cu alti pescari reacreativi participanti in aceesi zona de pescuit."Aceasta este forma in care a plecat azi dimineata spre Ministerul Sanatatii, unde sper ca cei de acolo sa avizeze modificarile pe care noi le-am facut la acest ordin privind regulamentul de practicare a pescuitului reacreativ", a mai spus ministrul Agriculturii.Ordinul a fost facut cu consultarea administratorilor amenajarilor piscicole, afirma ministrul.Conform ordinului publicat marti in Monitorul Oficial, la intrarea pe balta pescarilor urma sa li se masoare temperatura si sa primeasca masti. De asemenea, nu au voie mai mult de doi pescari pe acelasi stand, cu distanta de cel putin 2 metri intre ei. Pescarii nu au voie sa faca gratar si nici sa consume alcool. Pescarii trebuie de asemenea "sa evite sa socializeze".