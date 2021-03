Noi restrictii propuse pentru Capitala. La ce ar trebui sa se astepte bucurestenii

Expertii in politici de sanatate publica au convenit ca e nevoie de noi restrictii in Bucuresti, in conditiile in care numarul cazurilor de Covid-19 a crescut enorm in ultimul timp. Potrivit Digi24 , va fi stabilit un nou mod de calcul al incidentei, iar Directia de Santate Publica va cere magazinelor sa asigure clientilor 4 metri patrati de spatiu in jur, ceea ce inseamna ca numarul clientilor primiti in acelasi timp va fi limitat."Obligativitatea institutiilor si autoritatilor publice de a face la intrarea in sediu triaj epidemiologic si de a asigura dezinfectarea mainilor, avem obligativitatea de a asigura programul decalat al angajatilor, atat la nivelul aurotitatilor publice, cat si la nivelul operatorilor economici, participarea zilnica in sistem online a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant", a spus Florentina Iacob, director adjunct al DSP Bucuresti, potrivit sursei citate.CITESTE SI: " target="_blank">Prefectul Capitalei: "E clar ca incidenta creste si creste abrupt. Trebuie sa ne gandim la masuri suplimentare"Iacob a vorbit si despre inchiderea locurilor de joaca si despre restrictiile din magazine."O alta propunere e interzicerea organizarii de evenimente sau activitati private pentru copii in spatii inchise cum ar fi afterschool, inchiderea locurilor de joaca amenajate pentru copii in parcuri, intre blocuri, interzicerea activitatilor si competitiilor sportive pentru amatori - deci cele profesioniste raman deschise. Si la nivel de spatii comerciale - magazin, hipermarketuri, malluri - este acea obligativitate de repsectare a spatiului de 4 metri patrati pentru fiecare persoana, distanta de 2 metri intre persoane. Fiecare comerciant trebuie sa faca un calcul pe suprafata utila pe care o are", a adaugat ea.