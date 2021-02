VIDEO FOTO Cine sunt noii manelisti preferati ai interlopilor. Dani Mocanu si Tzanca Uraganu, printre cei care se intrec sa le faca dedicatii Duduienilor si Camatarilor

In ianuarie 2021, interlopul Adrian Corduneanu a postat pe pagina de Facebook , dar si pe contul de TikTok dedicatia primita de la Dani Mocanu pentru fiul sau, Bebe Corduneanu."Noi de mici suntem setati/ De mici suntem antrenati/ Nu dam un pas inapoi,/ Nu suporta locul doi", canta Dani Mocanu.Pe de alta parte, Tzanca Uraganu si Sandel Piticu au dedicat o melodie lui Nicolae Duduianu , seful Clanului Duduianu, tatal lui Emi Pian - interlopul ucis in vara anului trecut dupa o partida de barbut "Ce inseamna sa ai de la cine/ Sa mostenesti un mare nume/Si cand respect primesti / Doar cand spui cine esti/ Ce inseamna sa ai de la cine/ Sa mostenesti un mare nume...", canta cei doi manelisti la intrunirea celor din clanul Duduinau.Tzanca Uraganul se regaseste si in preferintele Camatarilor . Nutu si Sile au primit o melodie de la manelist."Pentru domnu'Nutu si domnu'Sile Camataru-emplemele Europei: La o casa de-mparati / A dar Dumnezeu doi frati/ Fratele meu, fratele meu, inima de leu, inima de leu/ cu tine spate in spate/ dam si muntii la o parte/ ...."