Nord Stream 2 merge inainte. Anuntul oficial al companiei care executa lucrarile

Instalatorul rus de conducte Fortuna, ''care a inceput lucrarile pe 24 ianuarie (...) a inceput, dupa teste reusite, astazi (sambata) instalarea tevilor'', a indicat compania intr-un comunicat.CITESTE SI: Disensiuni intre Franta si Germania privind Nord Stream 2. Berlinul anunta ca va finaliza gazoductul, in pofida presiunilor Parisului pentru cazul Navalnii ''Toate lucrarile se desfasoara in conformitate cu autorizatiile primite'', se mentioneaza in comunicat.La inceputul lunii decembrie, lucrarile pentru Nord Stream 2, un proiect in valoare de peste 9 miliarde de euro si 1.200 de kilometri de legatura submarina, au fost reluate in apele germane, dupa ce au fost suspendate timp de aproape un an din cauza sanctiunilor americane.Nord Stream a fost autorizat de autoritatile daneze sa reia lucrarile in apele sale, incepand cu 15 ianuarie. Dar operatorul mentionase o faza ''pregatitoare'' inainte de reluarea lucrarilor, pe fondul incertitudinii legate de transferul de putere intre fostul presedinte american Donald Trump si succesorul sau Joe Biden