Nou-nascut, gasit intr-o scara de bloc din Valcea. Fetita a fost abandonata intr-un scaun de transport auto

"La data de 11 februarie a.c., in jurul orei 23:00, Politia municipiului Ramnicu Valcea a fost sesizata de o femeie din municipiu cu privire la faptul ca, intr-o scara de bloc, din cartierul Ostroveni a gasit un nou-nascut abandonat. Politistii ajunsi la fata locului au constatat ca cele sesizate se confirma, un nou-nascut fiind abandonat intr-un scaun de transport auto. La fata locului a fost solicitata si interventia unui echipaj de la ambulanta nou nascutul fiind transportat la o unitate spitaliceasca", a transmis, vineri, IPJ Valcea. Sursa citata a precizat ca , in urma evaluarii medicale, s-a stabilit ca este un nou nascut cu varsta de aproximativ 5 zile, de sex feminin, fara leziuni traumatice vizibile, intr-o stare generala buna."Sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de rele tratamente aplicate minorului sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Rm. Valcea si se desfasoara activitati pentru clarificarea situatiei si identificarea mamei copilului", au mai transmis politistii.