Noua absolventi de liceu care au obtinut media de admitere peste 9 au ramas nerepartizati

Dintre cei noua, sase au medii la Evaluarea Nationala intre 9,15 si 9,45, iar unul dintre ei chiar a terminat gimnaziul cu media generala 10, scrie edupedu.ro Peste 8.500 de elevi au ramas nerepartizati in aceasta sesiune de admitere la liceu. Cei mai multi sunt in Bucuresti si in judetele Brasov, Cluj, Prahova, Sibiu si Neamt, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educatiei.Nerepartizarea poate avea drept cauza un numar insuficient de optiuni completate pe fisele de inscriere.1.882 dintre cei ramasi nerepartizati au medii intre 7 si 9.56. Primul pe lista candidatilor nerepartizati este un elev din Giurgiu care are media 10 la absolvirea claselor V-VIII si care are media generala de admitere 9,56. Acesta a candidat la licee din Bucuresti, dar nu a fost repartizat.