Noua initiativa legislativa de definire a casatoriei ca uniune dintre un barbat si o femeie. ACCEPT: "Urmasii CpF vor sa urmam si noi modelul Federatiei Ruse"

Joi a fost publicata in Monitorul Oficial o noua initiativa legislativa de modificare a Constitutuei, in sensul restrictionarii definitiei casatoriei la uniunea dintre un barbat si o femeie."Demararea procedurii de initiativa civica legislativa de revizuire a Articolului 48 din Constitutie, initiativa similara ca text celei care a esuat in cadrul referendumului urii din 2018 este iresponsabila, imorala si nedemocratica.Grupul de initiativa insista sa salveze familia traditionala ipotetica fara insa sa ia in calcul decizia electoratului din 2018, implicatiile practice ale unui astfel de demers in perioada unei pandemii, costurile suplimentare inutile si care sint nevoile reale ale familiilor din Romania.Reamintim ca in ciuda unei uriase desfasurari de forte pentru sustinerea referendumului urii, a prelungirii abuzive a perioadei de votare la 2 zile, a cheltuirii netransparente a resurselor private si de partid si a 164 de milioane de la bugetul de stat, cu mai putin de 2 ani in urma romanii au refuzat acest mesaj de inspiratie putinista de impunere a unei conceptii reactionare, conservatoare in definirea familiei. Demersul ramine la fel de inutil din punct de vedere juridic ca cel din 2018, familiile de acelasi sex sint mai departe lipsite de recunoastere si protectie, iar familiile monoparentale sint mai departe in o pozitie de extrema vulnerabilitate.Problemele familiilor nu se rezolva prin referendum. Pe urmasii CpF ii roade insa cum putem sa urmam si noi modelul Federatiei Ruse. Ura este un instrument des utilizat in perioade de criza de oportunisti politici. Clasa politica ar da dovada de responsabilitate daca, macar acum, ar reactiona ferm pentru respingerea unor astfel de initiative nedemocratice care duc la discriminare si la conflict social. Nu ar fi rau nici daca cu aceasta ocazie am avea o discutie onesta despre necesitatea transparentei finantarii unor astfel de campanii", a declarat Romanita Iordache, expert jurist in domeniul nediscriminarii si co-presedinta ACCEPT. "Initiatorii acestei propuneri par persoane fizice membre ale unui partid politic extremist. Nu stim inca daca CPF incearca sa invie mortii, insa suntem intr-un alt moment. Familia gay este deja recunoscuta constitutional prin decizia Coman din 2018 si 21 de familii sunt audiate de CEDO pentru ca Romania, din discriminare, nu ofera protectie juridica si recunoasterea tuturor drepturilor acordate familiilor heterosexuale. Deci singurul scop al initiatorilor poate fi instigarea la ura impotriva persoanelor LGBTI", a mai precizat aceasta. Initiatorii proiectul de lege publicat in 13 august in Monitorul Oficial sustin ca motivul demersului il constituie obligatia "de a apara familia, valorile materiale si spirituale care au stat si stau la baza evolutiei natiunii noastre, dreptul de a hotari cu privire la educatia propriilor nostri copii"."Casatoria intre un barbat si o femeie este o relatie interumana consfintita istoric si religios la scara intregii umanitati, relatie care asigura procrearea, cresterea si educarea copiilor.Pentru ca familia sa reziste, sa prospere si sa fie puternica, este necesar efortul intregii societati, al tuturor actorilor sociali, precum si al institutiilor statului.Familia, ca celula de baza a oricarei societati, comunitati umane, are nevoie de sprijin, de intarire.Propunerea legislativa pentru revizuirea Constitutiei Romaniei, care face obiectul acestei motivatii, este menita sa inlature orice echivoc pe care utilizarea termenului de "soti" in cuprinsul art. 48 alin. (1) din Constitutie ar putea sa il aduca in conturarea notiunii de "familie", a raportului dintre "familie" si dreptul fundamental al barbatului si al femeii de a se casatori si a intemeia o familie.In actuala redactare a alin. (1) al art. 48 din Constitutie se spune ca "familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor".Prin inlocuirea termenului de "soti" cu expresia "un barbat si o femeie" se asigura implementarea precisa si literala a unor expresii consacrate cu puterea unor garantii imuabile destinate ocrotirii familiei, recunoscuta drept "elementul natural si fundamental al societatii" in art. 16 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului", se arata in expunerea de motive.