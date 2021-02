Noua lista a tarilor cu risc epidemiologic ridicat. Ce au de facut romanii care intra in tara din aceste state

Lista intra in vigoare pe 15 februarie.Tarile/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea sunt: Portugalia, Israel, Muntenegru, Insulele Turks si Caicos, Andorra, Cehia, Monaco, Spania, San Marino, Slovenia, Gibraltar, Guernsey, Saint Lucia, Croatia, Liban, Letonia, Estonia, Statele Unite ale Americii, Slovacia, Emiratele Arabe Unite, Saint Vincent si Grenadine, Marea Britanie, Aruba, Albania, Seychelles, Bahrain, Franta, Sint Maarten, Malta si Suedia.Pe lista se mai afla Puerto Rico, Lituania, Luxemburg, Serbia, Panama, Maldive, Irlanda, Brazilia, Olanda, Insulele Falkland, Italia, Eswatini, Belgia, Chile, Peru, Columbia, Elvetia, Argentina, Kosovo, Belarus, Kuweit, Austria, Uruguay, Bolivia, Republica Moldova, Botswana, Macedonia de Nord, Cipru, Polonia, French Polynesia, Georgia, Liechtenstein, Malaezia, Germania, Ungaria, Qatar, Africa de Sud.De asemenea, hotararea CNSU stabileste si regulile de aplicare a carantinei in cazul persoanelor care sosesc din tarile/zonele/teritoriile enumerate.CITESTE SI: Lista tarilor cu risc epidemiologic a fost actualizata. Romanii care sosesc din acestea trebuie sa stea in carantina Potrivit documentului, la intrarea in Romania, pentru persoanele care sosesc din tarile/zonele/teritoriile de risc epidemiologic ridicat si prezinta un document ce atesta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte, se instituie carantina la domiciliu sau la locatia declarata pentru o perioada de 10 zile.Copiii cu varsta mai mica sau egala de trei ani, care sosesc in tara impreuna cu persoanele respective, intra in carantina pentru o perioada similara si sunt exceptati de la obligatia prezentarii unui document care sa ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR, precizeaza sursa citata.Persoanele sosite din zonele mentionate care nu prezinta la intrarea in tara un document care sa ateste rezultatul negativ al unui test RT-PCR vor intra in carantina la domiciliu sau la locatia declarata pentru o perioada de 14 zile.In ceea ce priveste persoanele sosite din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, acestea au obligatia sa prezinte la intrarea in tara un test RT-PCR negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inainte, si intra in carantina la domiciliu sau la locatia declarata pentru o perioada de 14 zile.