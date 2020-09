Noua persoane ranite intr-un accident produs pe DN 2, in judetul Ialomita

Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 pe DN 2, in zona localitatii Urziceni.Au fost trimise trei echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Urziceni, o autospeciala de stingere cu apa, o autospeciala de descarcerare, o ambulanta SMURD si trei echipaje ale SAJ Ialomita - substatia Urziceni."Din eveniment au rezultat 9 victime , constiente: 7 din microbuz si 2 din autoturism. Victimelor le-a fost acordat primul ajutor de echipajele medicale de la locul interventiei. Ulterior, toate cele 9 victime au refuzat transportul la spital", transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Ialomita.Conform sursei citate, in acest caz nu a fost activat Planul rosu de interventie , intrucat la locul evenimentului au fost prezente patru echipaje medicale, din care unul cu medic si dupa evaluarea victimelor s-a constatat ca acestea au rani usoare.