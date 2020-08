Noua vietnamezi au incercat sa iasa ilegal din Romania. Barbatii s-au ascuns sub cutii si saci de pufuleti

Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, in noaptea de duminica spre luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac (judetul Arad) - Nagylak (Ungaria) s-a prezentat pentru formalitatile de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, in varsta de 22 de ani, conducand o autoutilitara inmatriculata in Romania. Conform documentelor de insotire a marfii, soferul transporta cutii si saci de pufuleti, avand ca destinatie Germania."In urma analizei de risc specifice, politistii de frontiera au procedat la efectuarea controlului amanuntit al mijlocului de transport . Astfel, in interiorul autoutilitarei au descoperit in compartimentul marfa, ascunse sub cutiile si sacii de pufuleti, noua persoane, dintre care opt barbati si o femeie. In cadrul primelor verificari, politistii de frontiera au stabilit ca persoanele sunt cetateni din Vietnam cu varste cuprinse intre 21 si 38 ani, care au declarat ca intentionau sa ajunga in state din vestul Europei", se arata in comunicat.Politistii de frontiera fac cercetari pentru trafic de migranti pentru soferul autoutilitarei, respectiv tentativa de trecere ilegala a frontierei de stat fata de cetatenii straini ascunsi.