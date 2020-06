Noul director Romsilva, despre ONG-urile care reclama taierile ilegale de paduri: "90% sunt anti-romanesti"

Ziare.

com

Tigan a oferit raspunsul unui jurnalist din Arad care l-a intrebat daca exista o solutie la abuzurile semnalate de organizatiile neguvernamentaleTigan nominalizeaza tari cum ar fi Austria, Germania si Franta ca fiind concurentele Romaniei in ceea ce priveste lemnul. "(...) Ei au milioane de metri cubi de lemn provenit din doboraturi, furtuni etc. Si nu au ce face cu asemenea cantitati. Si atunci platesc organizatii care sa ii faca Romaniei anti-reclama, cum ca lemnul ar proveni exclusiv din taieri ilegale. In Romania se taie conform amenajamentelor silvice. Datorita acestei exploatari avem paduri valoroase. Atat din punctul de vedere al calitatii lemnului, dar si a biodiversitatii. Apoi, pe langa ca ne trimit lemn de calitate proasta, fiind provenit din doboraturi, mai importam si boli si daunatori ai lemnului", a mai spus directorul general Romsilva.Teodor Tigan a venit in functia de director general Romsilva, cu mandat provizoriu de patru luni, din postul de director al Directiei Silvice Arad. Numirea s-a facut in 15 iunie 2020 de catre Consiliul de Administratie al Regiei Nationale a Padurilor."Hotararea Consiliului de Administratie a fost adoptata dupa ce procedura de selectie a noului director general al Regiei Nationala a Padurilor - Romsilva, desi a fost finalizata, nu s-a concretizat prin semnarea contractului de mandat cu candidatul propus pentru nominalizare", se precizeaza in documentul postat pe site-ul institutiei.Teodor Tigan are 62 de ani, a absolvit Liceul Tehnic Silvic Timisoara si Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Brasov. A fost inginer silvic responsabil cu activitatea de fond forestier la Directia Silvica Arad pana in anul 2003 si, ulterior, sef al Ocolului Silvic Iuliu Moldovan, pana in anul 2007. In ultimii 13 ani a ocupat functia de director al Directiei Silvice Arad.