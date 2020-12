Noul ministru al Transporturilor revine cu explicatii: "Cei 1.000 de kilometri din programul de guvernare includ si proiecte in derulare; nu vor fi finalizati toti in 4 ani"

Scuzele lui Drula

"Ar fi foarte frumos (sa ii putem face - n. r.), dar n-avem 1.000 inca la 30 de ani dupa Revolutie , ca in 4 ani sa-i avem. Cei 1.000 de kilometri, ca sa clarific asta, din programul de guvernare includ proiecte care sunt in derulare, proiecte care au contracte semnate, dar sunt in faza de proiectare, proiecte care sunt in licitatie si nu au inca un contract semnat si proiecte care vor fi semnate si contractate. Nu sunt 1.000 de kilometri care vor fi finalizati pana in 2024 toti. O parte, da", a spus Drula.El a precizat ca experienta proiectelor de infrastructura care au fost implementate pana in prezent arata faptul ca foarte important este sa existe managerii si specialistii care sunt capabili sa duca aceste proiecte la capat."Acum stim ca pe cele care sunt in executie de multe ori apar cauze care le intarzie. De exemplu, lotul care va fi inaugurat anul acesta, Sebes-Turda lotul 2, este inceput in 2013. Nu intram in detalii de ce a durat 8 ani in loc de 18 luni. Nu e nici vina mea, nici vina domnului ministru Bode, daca va uitati ca sunt 6 ani inainte.Dar, dincolo de acest lucru, ca este acest sport al kilometrilor de autostrada de care eu cel putin din partea cealalta privind m-am saturat pana peste cap, important este sa avem managerii si oamenii care sa duca aceste proiecte, sa se gandeasca la toate etapele, de expropriere, de relocari de utilitati, sa avem proiecte tehnic bine puse la punct sau daca a fost un proiect mai slab la inceput pe care am licitat (...), ca sa facem totusi ceva in tara asta ca ar dura prea mult, sa avem flexibilitatea in derulare, sa acceptam ca nu e perfect proiectul nostru si sa acceptam modificarile care vin.Punand lucrurile astea cap la cap, lucrand cu autoritatile care de multe ori la mediu sau in alte parti intarzie cu unele avize, sa le putem derula in timp. E simplu de spus ca lucrurile vor merge perfect", a afirmat Drula.Potrivit acestuia, trei sunt esentiale pentru realizarea programului de guvernare pe partea de transporturi, si anume: finantarea, capacitatea administrativa si prioritatile strategice."Imi doresc, pentru asta o sa ma lupt, nu pot sa garantez acum, dar in programul de guvernare noi avem o viziune pe 10 ani si avem o declaratie de intentie pe proiecte, pentru ca am spus ca sunt trei lucruri care sunt esentiale ca sa putem realiza acest program, acest salt in dezvoltarea infrastructurii din Romania: banii - daca n-ar fi banii nu se pot plati facturile si nu putem face si acesta este, sper, in momentul de fata, sigur cu PNRR, cu fondurile europene.In al doilea rand, capacitatea administrativa. Degeaba semnez 30 de contracte daca nu am echipa care sa poata sa le deruleze - si aici ne vom concentra foarte mult in perioada urmatoare, este obiectivul nr. 1 pentru mine. Si in al treilea rand, prioritatile strategice, planul pe care-l avem. El s-a schimbat de foarte multe ori.Din fericire, in ultimii ani, ministrii transporturilor au inteles - si eu inteleg la fel - sa nu mai schimbe prioritati sau nu schimbam ca autostrada se face pe aici sau pe dincolo, iar in programul de guvernare exact aceste prioritati sunt prinse: trecerile carpatice, autostrazile Moldovei, care pentru mine reprezinta un proiect foarte important si ma bucur ca s-a deschis un sector din Autostrada A7, cel care prezinta Varianta de Ocolire Bacau, dar trebuie sa o facem pe toata de la sud la nord; Autostrada Transilvania, centurile Bucurestiului, Autostrada A0", a aratat Catalin Drula.Noul sef de la Transporturi a subliniat ca doreste o dezvoltare echilibrata a intregii tari din punct de vedere al infrastructurii, iar de multe ori proiectele mici au un impact foarte mare."Cred intr-o dezvoltare echilibrata pe toate zonele din tara si cu proiecte care sunt uneori mai mici, dar au impact foarte mare si va dau exemplu in Dobrogea, despre continuarea A4 spre sud, acea varianta de ocolire a litoralului, ca sa nu mai avem acele cozi, o idee veche de 5 ani si multe, multe altele. Chiar vreau sa stam de vorba despre ele, chiar vreau sa le detaliem pe toate, dar, repet, dincolo de declaratii de intentie, de declaratiile unui manager politic, asa cum sunt eu anul asta, vreau sa formez echipele care chiar sa le livreze. Asta ar asigura diferenta dintre succes sau nu, si aici ma voi concentra in perioada urmatoare", a sustinut Drula.