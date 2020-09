Apropiat al lui Liviu Dragnea si inculpat in dosarul "Belina", noul presedinte al CJ Teleorman. Candidatul PNL a pierdut alegerile la diferenta mica

Candidatul PSD la sefia CJ Teleorman a castigat alegerile, potrivit numaratorii partiale, cu 42,93 la suta din voturi. Candidatul PNL , Eugen Parvulescu, a obtinut 40,8 la suta din voturi, iar pe locul trei este Mihai Iordan ( USR -Plus) cu 3,87 la suta.Noul presedinte al CJ Teleorman este inculpat in dosarul Belina , in care procurorii DNA il acuza de complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit si participatie improprie la infractiunea de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave.Conform DNA, in dosarul Belina Adrian Gadea este acuzat ca "a promovat un proiect de hotarare de consiliu judetean privind transferul Insulei Belina si Bratului Pavel in proprietatea judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean, a initiat un proiect de hotarare de guvern retinand, in mod vadit contrar legii, legalitatea proiectului cu caracter individual ce se va numi H.G. 943/2013, avand cunostinta despre incalcarea dispozitiilor legale care reglementeaza normele de tehnica legislativa, a trimis neoficial catre M.D.R.A.P. documente emanand de la CJ Teleorman in forma de proiect, unele nesemnate si in lipsa adoptarii unei hotarari de consiliu judetean".