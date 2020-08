Noul terminal al Aeroportului International din Oradea, finalizat si inaugurat. Investitia s-a ridicat la aproape 26 milioane de lei

"Este un proiect integrat, care inseamna aici, pe Aeroportul Oradea, terminarea a trei proiecte, coordonate impreuna. Discutam despre construirea, respectiv extinderea celor doua terminale. De azi, devine Terminalul 1 acest terminal nou, iar vechiul terminal devine Terminalul 2, care s-a reabilitat in intregime. Discutam apoi si despre reabilitarea parcarilor pentru public si angajati, a intregului platou din fata celor doua terminale aeroportuare si drumuri de incinta, precum si accesul realizat pentru conectarea rutiera a aerogarii la DN 79 Oradea-Arad", a declarat marti, intr-o conferinta de presa, presedintele Consiliului Judetean Bihor, Pasztor Sandor.Noul terminal de pasageri are o suprafata de 2.925 metri patrati, cu destinatia plecari si sosiri curse interne si sosiri curse externe, in timp ce terminalul existent va asigura plecarile in cursele internationale. Capacitatea de prelucrare se ridica la 600 de pasageri pe ora, pe trei fluxuri, comparativ cu vechiul terminal, unde se procesau doar 100 de pasageri pe ora.Parcarea din fata dispune de 128 de locuri, 5 locuri pentru persoane cu dizabilitati, 14 locuri pentru taxi , 3 pentru autocare, 6 pentru autobuze, iar parcarea din fata terminalului 2 ofera 71 de locuri de parcare publica, alaturi de alte 80 de locuri pentru angajati.Lucrarile complexe ale noului terminal au cuprins si realizarea de retele de alimentare cu energie electrica pentru deservirea constructiilor noi, a retelelor de apa-canal, alimentarea cu agent geotermal a terminalului nou si a imprejmuirilor pentru delimitarea diverselor zone din interiorul aeroportului."Chiar daca s-a reusit cu intarziere, avem conditiile perfecte pentru zborurile internationale, atat din punct de vedere tehnic, cat si privind personalul, dispunem de oameni de specialitate, avem toate autorizarile, toate echipamentele, toate utilajele sunt functionale", a precizat Pasztor Sandor.Ordinul de incepere a lucrarilor a fost emis in data de 10 august 2017, cu un termen de executie de 12 luni, dar cum termenul s-a depasit foarte mult, s-au calculat si facturat penalitati in valoare de 3,2 milioane de lei, care au fost retinute din situatiile de lucrari depuse de antreprenorul lucrarii. Receptia lucrarilor a avut loc pe 22 iulie 2020.Directorul interimar al Aeroportului Oradea, Claudia Baran, a declarat ca investitiile vor continua cu doua mari proiecte din fonduri europene. Unul se refera la cresterea gradului de siguranta si securitate , in valoare de 20 de milioane de euro, ce va fi depus in cursul anului 2020, iar celalalt vizeaza prelungirea pistei actuale, de la 2.100 la 2.500 de metri, inclusiv un sistem de radio-navigatie pentru ROMATSA, de categoria 2."Facem toate demersurile astfel incat sa aducem pasageri si curse internationale pe Aeroportul din Oradea. Nu as putea sa va spun de cand vor incepe, dar ne dam tot interesul. Pandemia ne-a cam stricat planurile. Dorim sa va asiguram ca dispunem de toate resursele necesare ca operatorii aerieni sa opereze curse internationale de pe Aeroportul Oradea. Sper ca vom veni cu vesti bune cat de curand", a afirmat Claudia Baran.Miercuri, de pe noul terminal va pleca prima cursa, Tarom , iar vineri, 7 august, este programata prima cursa Blue Air pe ruta Bucuresti - Oradea.Investitia de la Aeroportul Oradea s-a ridicat la suma de 25,94 milioane lei (inclusiv TVA), din fonduri de la Guvern (18 milioane de lei) si un credit al Aeroportului Oradea, de 6,7 milioane de lei, garantat de CJ Bihor.