Noutati in grila de toamna a ProTV: Marius Manole joaca in serialul "Vlad", nou sezon "Las Fierbinti" si show-ul "Masked Singer Romania"

Luni, 7 septembrie, "Las Fierbinti" revine cu un nou sezon, episoadele fiind difuzate in fiecare marti si joi, iar reality show-ul "Ferma. Oraseni vs. Sateni" se va vedea, in premiera, incepand din 8 septembrie. In fiecare marti, miercuri si joi programul va fi prezentat de Mihaela Radulescu Dragos Bucur si arhitectii de la "Visuri la cheie" vor continua sa schimbe vietile celor care au nevoie de ajutor, incepand de miercuri, 9 septembrie."Cine se ascunde in spatele mastii?" este un show care va incepe din 11 septembrie, de la ora 20.30. "Masked Singer Romania" va prezenta personaje fantastice, secrete si detectivi care vor juca impreuna cu telespectatorii un joc al indiciilor.Serialul "Vlad" revine la Pro TV luni, 14 septembrie. Un nou personaj, interpretat de actorul Marius Manole, va incerca sa strice planurile de razbunare ale lui Vlad."Traditiile se construiesc de-a lungul anilor, dar anul acesta nu e nimic traditional. In primul rand, postul nostru de televiziune sarbatoreste 25 de ani, o etapa importanta pentru orice business, iar de data aceasta suntem nevoiti sa ne intalnim online, din motive evidente. In ciuda provocarilor, am reusit sa demonstram inca o data ca Pro TV, chiar si in conditii extreme, poate produce si livra divertisment de calitate si stiri obiective. Toate acestea au fost posibile datorita echipelor noastre dedicate, de care sunt extrem de mandru. Am avut o vara puternica si urmeaza o grila de toamna pe masura. Propunem telespectatorilor nostri o varietate de formate, un mix perfect intre show-urile consacrate, apreciate de public, si formate noi, despre care credem ca vor deveni un real succes", spune Aleksandras Cesnavicius, CEO Pro TV.