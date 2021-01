Novartis va contribui la producerea vaccinului Pfizer/BioNTech

Sub rezerva incheierii unui acord final, Novartis intentioneaza sa inceapa productia in al doilea trimestru al lui 2021, a precizat vineri compania cu sediul la Basel, adaugand ca va folosi unitati de productie de la locatia sa din Stein, Elvetia, in apropiere fluviul Rin, la granita cu Germania.Trei vaccinuri realizate de companiile occidentale Pfizer-BioNTech, AstraZeneca si Moderna au fost aprobate de autoritatile de reglementare, insa productia limitata si livrarile intarziate au afectat eforturile de a vaccina rapid persoanele cu cel mai mare risc de COVID-19."Novartis s-a mobilizat pe mai multe fronturi pentru a sprijini raspunsul global la pandemie", a precizat Steffen Lang, directorul Novartis Technical Operations.