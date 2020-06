"Nu stim ce sa mai interzicem"

Ziare.

Asa si zilele trecute: niste domni de la PMP, Lungu Vasile-Cristian si Pascan Emil-Marius, au ajuns la concluzia ca trebuie sa interzica prozelitismul religios, ca si orice referire la gen si sex in scoli si universitati. Dansii se simt cenzori. Se trezesc dimineata si se gandesc: ce mai facem noi azi? Hai sa interzicem niste chestii prin educatie, hai sa mai limitam putin dreptul de a crede in ceva, hai in esenta sa stabilim niste norme in care oamenii pot sa se exprime.Sigur ca Legea Fundamentala le spune limpede ca dreptul la libera exprimare e garantat, ca discriminarea sub orice forma e interzisa, ca optiunea religioasa a fiecarui cetatean e libera si garantata, dar nu conteaza. Dansii se duc in Senat cu legea si legea trece (chiar fara avizul Comisiei pentru Drepturile Omului), pentru ca, nu-i asa, nimeni nu stie exact ce scrie in ea si libertatea asta e putin importanta, e un fleac, un nimic.Uitam zi de zi, cu totii, ca oamenii din Parlamentul Romaniei sunt in campanie electorala. Ca fiecare dintre ei ar vrea sa mai ramana acolo cinci ani, sa se bucure de privilegii, sa aiba venituri uriase, sa stapaneasca lumea noastra mica. Uitam asta inca din martie, de cand lumea s-a dat peste cap si viitorul a disparut din orice ecuatie. Sigur ca nimeni nu o spune deschis, toti politicienii de azi sunt atat de preocupati de soarta noastra (sau asta ar vrea sa credem), incat nu le mai pasa de functiile pe care le ocupa. I-a lovit grija de noi drept in moalele capului si nu mai au somn noaptea de binele nostru. Ca sunt de stanga sau de dreapta, toti au devenit atat de preocupati de soarta tarii asteia, incat trecutul apropiat si circul cu anticipatele din preziua declararii Starii de Urgenta par din alt film, par simple inventii.Va veni si ziua cand, in loc sa se ocupe doar de prostiile astea, vor fi nevoiti sa admita ca suntem in criza. Ca deficitul bugetar a urcat la cote inimaginabile, ca datoria externa creste ca un rau in timpul inundatiilor, ca somajul e urias, ca a scazut consumul si economia se clatina. Sunt sigur insa ca pana la alegerile din toamna ne vor tine din diversiune in diversiune. Nimeni nu vrea sa-si asume criza, cu atat mai putin politicienii aflati in campanie electorala. Unii pentru ca sunt multumiti de cum au gestionat pandemia si vor sa iasa eroi din perioada asta si sa castige alegerile, altii pentru ca au fost scosi din jocul politic prin starea de urgenta si acum de alerta si vor face orice ca sa fie vizibili, dar nu ar spune ca au participat la instalarea crizei.Oricum ar fi, sigur e ca nu va fi bine. Dar interziceti, interziceti, noi nu vedem si sigur ca o sa va votam pentru asta, e lucru garantat ca in toamna abia asteptam cu totii sa mergem sa votam cu partide care interzic lucruri, doar asta vrem cu totii.