Doua cluburi celebre din Mamaia, amendate de politie pentru ca nu respectau masurile anti-pandemie

"La data de 1 mai a.c., in urma activitatilor specifice pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, politisti din cadrul Politiei statiunii Mamaia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, pe terasele a doua cluburi din statiune, nu se respecta normele de distantare sociala, mai exact persoanele nu stateau la mesele amenajate.Administratorii in cauza au fost sanctionati contraventional cu amenda in valoare totala de 6.000 lei, conform Legii nr. 55/2020.Politistii recomanda tuturor cetatenilor sa respecte prevederile legale in contextul pandemiei de Covid 19, sa nu se expuna la riscuri, sa pastreze distantarea fizica, sa poarte masca de protectie in toate spatiile publice inchise si deschise, precum si sa respecte interdictiile cu privire la evenimentele private si cu privire la deplasarea/libera circulatie !", a transmis politia intr-un comunicat de presa citat de Replica