Numarul de cazuri noi de COVID-19 din Romania este de 325. Numarul total al imbolnavirilor creste la 26.022 UPDATE

Bilantul imbolnavirilor creste la: 26.022

353 de cazuri din 1877 de teste

In completarea informatiilor transmise anterior, Grupul de Comunicare Strategica face urmatoarele mentiuni: Numarul testelor pentru noul coronavirus realizate pana in prezent este de 687.618, respectiv de 12.236 in total fata de cele comunicate in 26 iunie a.c. Actualizarea este necesara in urma comunicarii partiale a numarului de teste realizate la nivelul laboratoarelor din intreaga tara, determinata de procesul de centralizare a informatiilor, precum si a unor deficiente tehnice existente. Numarul cazurilor depistate pozitiv cu noul coronavirus ramane de 325 de persoane.Bilantul total al imbolnavirilor a ajuns la 26.022, iar cel al deceselor la 1.589, cu 10 mai multe fata de raportul de miercuri. Potrivit datelor, 18.530 de romani s-au vindecat, insa la Terapie Intensiva mai sunt 199 de pacienti.Pe primul loc la numarul de infectii este Suceava cu 3.990 de cazuri. Urmeaza Bucuresti cu 3.006 si Brasov cu 1.395 cazuri de imbolnaviri. Numarul cazurilor a crescut si in judetul Vrancea unde s-au inregistrat 1.010 de contaminari, conform datelor transmise de Grupul de Comuncare Strategica.In ceea ce priveste decesele, in intervalul 26.06.2020 (10:00) - 27.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 10 cazuri (sase barbati si patru femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Galati, Bucuresti, Neamt, Prahova si Suceava.Dintre acestea, un deces a fost intregistrat la categoria de varsta 50-59 ani, patru decese la categoria de varsta 60-69 ani, patru decese la categoria de varsta 70-79 ani si un deces la o persoana de peste 80 de ani.Toate decesele sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 1.061 de persoane. Alte 69.472 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.Conform GDS, pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 677.259 de teste, cu 1877 mai multe fata de raportarea de vineri.Tot vineri au fost anuntate 411 de cazuri noi, in scadere fata de raportul prezentat joi, unde se inregistrau 460 de infectii in doar 24 de ore.Vineri, 52 de persoane care nu au respectat masura izolarii la domiciliu sau a carantinei au fost introduse in carantina institutionalizata pentru 14 zile sau a fost dispusa masura carantinarii institutionalizate pentru o noua perioada de 14 zile.Referitor la situatia romanilor aflati in alte state, 4.795 au fost confirmat cu noul coronavirus. Dintre acestia, 115 au murit, iar 72 s-au vindecat.