Nunta cu 150 de persoane in judetul Prahova, intrerupta de politisti. Amenzi de 8.000 de lei

Potrivit datelor comunicate, luni, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, politisti din cadrul Sectiei de Politie Rurala Blejoi s-au autosesizat cu privire la un eveniment privat desfasurat in comuna Targsoru Vechi."Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au stabilit ca in incinta locatiei avea loc o nunta, intr-un salon timp cort, la care participau aproximativ 150 de persoane. Fortele de ordine au intrerupt evenimentul, iar persoanele indentificate s-au conformat indicatiilor transmise de politisti si au parasit locatia. Politistii au sanctionat contraventional organizatorul evenimentului pentru nerespectarea Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu amenda in valoare de 8.000 de lei", precizeaza sursa citata.