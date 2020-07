Nunta verisoarei Simonei Halep, oprita de politisti pentru nerespectarea masurilor impotriva COVID-19

Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Constanta, la fata locului s-au deplasat 28 de politisti de ordine publica, criminalistica si rutieri pentru efectuarea primelor verificari, in urma primirii unui apel la 112."Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s-au autosesizat in urma unui apel la 112, efectuat in jurul orei 20.00, cu privire la un eveniment festiv preconizat a avea loc la un restaurant din municipiul Constanta. Astfel, la fata locului s-au deplasat 28 de politisti de ordine publica, investigarea criminalitatii economice, criminalistica si rutiera pentru efectuarea primelor verificari. S-a constatat faptul ca operatorul economic nu respecta masurile de diminuare a impactului riscurilor prevazute de Legea 55/2020, prin faptul ca pe terasa localului respectiv mesele nu erau pozitionate cu respectarea distantei de 2 metri, iar numarul invitatilor depasea 50 de persoane", a informat IPJ.Totodata, conform sursei citate, reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica si inspectori de la Protectia Consumatorului fac verificari de specialitate in ceea ce priveste respectarea normelor privind prevenirea raspandirii virusului COVID-19.La fata locului sunt si lucratori ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, precum si politisti locali.In cauza, a fost deschis un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor.