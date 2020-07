O asistenta infectata cu COVID-19 a intrat in contact cu mai multi pacienti. Virgil Musta: "Nu numai ca nu crede in virus, dar nici in spital nu a vrut sa respecte regulile"

Asistenta nu a purtat echipament de protectie si nu a respectat procedurile legate de triajul epidemiologic cu toate ca a fost instruita si avertizata, relateaza Express de Banat "Este un caz confirmat in randul personalului. O asistenta medicala de pe sectia medicina interna, care isi mai desfasoara activitatea la o clinica privata specializata in medicina muncii, respectiv un centru de permanenta. Doamna doctor epidemiolog a facut ancheta epidemiologica, s-au identificat o serie de persoane cu care a avut contact direct, iar asistenta este internata la Spitalul de Boli Infectioase. Persoanele cu care a intrat in contact nu au simptome, dar sunt izolate la domiciliu. In paralel a fost anuntata si Directia de Sanatate Publica. Asistenta a fost depistata in garda, luni. Medicul de garda a observat simptomatologia pe parcursul zilei de lucru, i s-au recoltat imediat probe si a fost trimisa in izolare iar cand a venit testul s-a urmat procedura", a declarat Adela Filipescu, purtatorul de cuvant al Spitalului CFR Timisoara, pentru Timis Online "Asistenta medicala va fi cercetata disciplinar si daca se impune se va formula plangere penala impotriva acesteia pentru nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase, daca au avut ca urmare raspandirea unei asemenea boli", a transmis intr-un comunicat de presa, Stela Iurciuc, managerul spitalului, potrivit Express de Banat.Virgil Musta, doctor la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, a vorbit pentru Digi24 despre asistenta infectata cu Covid-19 care a intrat in contact cu pacientii din spital."Nu numai ca nu crede in virus si a participat la o serie de activitati unde nu se tinea masca, deci nu a respectat regulile pe care noi le recomandam populatiei, dar nici in spital nu a vrut sa respecte aceste reguli, venind cu febra. Cand a fost depistata ca are febra si tuseste ea a contaminat personal din spital si chiar si bolnavi astfel incat la ora actuala sunt mai multi pacienti si persoane contaminate de catre aceasta persoana. Probabil ca va fi trebui sa fie responsabilizata responsabila de ceea ce a facut pentru ca este inadmisibil sa se intample acest lucru tocmai cu personalul care ar trebui sa aiba grija de sanatatea noastra.", a spus doctorul.