O batrana de 77 de ani a murit dupa ce a fost atacata de cainii pe care ii ingrijea

Cazul a fost sesizat Politiei de catre o vecina a batranei, care a fost muscata si ea de unul dintre animale.Potrivit oficialilor IPJ Giurgiu, incidentul s-a produs comuna Prundu, in jurul orei 13:00.Politistii au fost anuntati prin 112 de catre o femeie de 79 de ani din localitate care a reclamat ca a auzit strigate de ajutor din curtea vecinei sale si ca a mers la aceasta sa vada ce i se intampla, insa cand a incercat sa intre in curte a fost atacata de doi caini, fiind muscata de unul dintre acestia."In urma verificarilor efectuate s-a stabilit ca un barbat din comuna Prundu, detinea in curtea locuintei, 2 caini, rasa Amstaff, care in jurul orelor 13.00, au atacat-o pe mama acestuia, o femeie in varsta de 77 de ani, pe timpul desfasurarii activitatilor de ingrijire a acestora, iar leziunile produse au condus la decesul acesteia" precizeaza politistii din Giurgiu.In urma decesului femeii, anchetatorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, iar fiul acestuia a fost amendat contraventional in baza OUG 55/2002, pe motiv ca nu a declarat cainii organelor de politie